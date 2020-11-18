MSI GeForce RTX 3090 Suprim X и RTX 3080 Suprim X предложат большой, но не максимальный заводской разгон

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X и RTX 3080 Suprim X предложат большой, но не максимальный заводской разгон

В распоряжении ресурса VideoCardz оказалась информация о технических характеристиках графических ускорителей GeForce RTX 3090 и RTX 3080 от компании MSI в новом флагманском исполнении Suprim. По части рабочих частот графических процессоров новинки соответствуют показателям моделей серии Aorus Xtreme от компании Gigabyte.

Обе видеокарты MSI оснащены двойной системой BIOS с тихим и производительным режимами работы. Для обоих режимов заявляются одинаковые показатели частот работы графических процессоров в Boost-режиме. Например, для модели MSI GeForce RTX 3090 Surpim X этот показатель составляет 1860 МГц, а для младшей версии GeForce RTX 3080 Suprim X — 1905 МГц.

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X и RTX 3080 Suprim X предложат большой, но не максимальный заводской разгон

Таким образом видеокарты серии Suprim от MSI нельзя назвать самыми быстрыми решениями среди всех представленных на данный момент моделей GeForce RTX 30-й серии. Это звание по-прежнему сохраняют модели ASUS ROG Strix OC, предлагающие ещё более высокие показатели частоты работы.

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X и RTX 3080 Suprim X предложат большой, но не максимальный заводской разгон

Новая флагманская серия видеокарт MSI Suprim получит новую систему охлаждения TRI FROZR 2S, в составе которой используются два массивных алюминиевых радиатора, семь теплопроводящих трубок и три вентилятора TORX 4.0. Кроме того, новинки оснащены металлическими усиливающими задними пластинами.

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X и RTX 3080 Suprim X предложат большой, но не максимальный заводской разгон

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X и RTX 3080 Suprim X предложат большой, но не максимальный заводской разгон

MSI GeForce RTX 3080 Suprim X

По сравнению с той же серией видеокарт Gaming X, производитель также заявляет для серии Surpim более высокий уровень энергопотребления. Для флагмана GeForce RTX 3090 Suprim X он составляет 420 Вт (на 70 Вт больше эталона), а для модели GeForce RTX 3080 Suprim X — 370 Вт (на 50 Вт больше эталона). Для сравнения, для старшей и младшей моделей серии Gaming X заявленные показатели энергопотребления составляют 370 и 340 Вт соответственно.

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X и RTX 3080 Suprim X предложат большой, но не максимальный заводской разгон

Следует добавить, что производитель также собирается анонсировать модели Suprim без суффикса «X» в названии. Весьма вероятно, что они предложат менее значительный заводской разгон и, скорее всего, менее высокий показатель заявленного энергопотребления.

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X и RTX 3080 Suprim X предложат большой, но не максимальный заводской разгон

Источник изображений: VideoCardz

Компания MSI представит видеокарты серии Suprim 20 ноября. Стоимость новинок по-прежнему остаётся неизвестной. Ресурс VideoCardz указывает, что некоторые технические обозреватели уже получили образцы для обзора. Последние, вероятно, будут опубликованы в день релиза видеокарт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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