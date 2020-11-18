Представлены модули памяти HyperX Fury DDR4 RGB с подсветкой и частотой до 3600 МГц

Представлены модули памяти HyperX Fury DDR4 RGB с подсветкой и частотой до 3600 МГц

Компания HyperX, игровое подразделение Kingston Technology, анонсировала новые модули и комплекты оперативной памяти Fury DDR4 RGB для игровых настольных систем. Изделия могут применяться в компьютерах, оснащённых процессорами AMD и Intel.

Модули оснащены радиатором охлаждения чёрного цвета, в верхней части которого располагается полоса многоцветной RGB-подсветки. Габариты составляют 133,35 ? 41,24 ? 7 мм.

Анонсированы решения с частотой 2400, 2666, 3000, 3200, 3466 и 3600 МГц. Напряжение питания в зависимости от модификации составляет 1,2 или 1,35 В. Заявленный диапазон рабочих температур простирается от 0 до 70 градусов Цельсия.

Представлены модули памяти HyperX Fury DDR4 RGB с подсветкой и частотой до 3600 МГц

Ёмкость отдельных модулей равна 16 Гбайт. Они будут также доступны в комплектах из двух и четырёх штук суммарным объёмом соответственно 32 и 64 Гбайт. С таймингами и ценами можно ознакомиться в таблице ниже.

Представлены модули памяти HyperX Fury DDR4 RGB с подсветкой и частотой до 3600 МГц

Реализована поддержка оверклокерских профилей Intel XMP, благодаря чему упрощаются настройки подсистемы оперативной памяти в UEFI. Все изделия проходят заводское тестирование; на память предоставляется пожизненная гарантия.

Представлены модули памяти HyperX Fury DDR4 RGB с подсветкой и частотой до 3600 МГц


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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