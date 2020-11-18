Игровые видеокарты обеспечили NVIDIA половину выручки в третьем квартале, считают аналитики

К утру четверга NVIDIA должна отчитаться о результатах третьего фискального квартала, а пока отраслевые аналитики ожидают, что из квартальной выручки суммой $4,42 млрд половину обеспечили именно игровые продукты. Дефицит новых видеокарт GeForce RTX 30-й серии со временем будет преодолён, и в дальнейшем компания сможет укрепить свои позиции на игровом рынке.

Игровые видеокарты обеспечили NVIDIA половину выручки в третьем квартале, считают аналитики

Источник изображения: NVIDIA

Год назад выручка NVIDIA достигла $3,01 млрд, поэтому её прогнозируемое по итогам минувшего квартала значение ($4,42 млрд) будет соответствовать почти полуторакратному увеличению. Если во втором фискальном квартале выручка в серверном сегменте ($1,75 млрд) оказалась выше игровой ($1,65 млрд) в результате присоединения Mellanox, то третий квартал должен вернуть главенство игрового направления. Впрочем, на долю серверного сегмента выпадет не менее $1,8 млрд, как ожидают аналитики, хотя в структуре этой части выручки будут доминировать не решения Mellanox, а собственные ускорители вычислений NVIDIA.

Специалисты Cascend Securities утверждают, что уже в сентябре спрос на новые игровые видеокарты NVIDIA достиг уровня, присущего более поздним периодам осени. По мнению экспертов, курс акций NVIDIA имеет все шансы вырасти с нынешних $541 до $620. Представители Susquehanna настаивают на возможности роста курса акций компании до $610, называя дефицит игровых графических процессоров семейства Ampere временным явлением. Как они считают, в долгосрочной перспективе NVIDIA продолжит увеличивать свою долю рынка и среднюю цену реализации видеокарт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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