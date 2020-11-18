Компания HP стала самым популярным производителем ноутбуков

Компания HP стала самым популярным производителем ноутбуков

В третьем квартале поставки ноутбуков выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По итогам квартала HP отгрузила 14,7 миллионов ноутбуков и заняла 23,6% рынка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились на 43%. Второе место по популярности занимает китайская компания Lenovo, которая ранее была лидером рынка. Lenovo смогла отгрузить 14,6 миллионов устройств, что позволило ей занять также 23,6% рынка. Разрыв между компаниями совсем небольшой, поэтому пока неизвестно, кто станет самым популярным производителем ноутбуков в 2020 году. Замыкает тройку лидеров компания Dell с поставками в 8,5 миллионов единиц и долей рынка в 13,7%.

На четвертой позиции расположилась Apple, которая продала 6 миллионов MacBook, что позволило ей занять 9,7% рынка ноутбуков. Пятое место занимает компания Acer с поставками в 4,9 миллионов единиц и долей рынка в 7,9%.

Также Strategy Analytics опубликовала рейтинг самых популярных операционных систем. Самой популярной ОС стала Windows, на долю которой приходится 72,8% пользователей. Следом идет Chrome OS с долей 16,1%. При этом популярность ОС от Google увеличилась на 124%. Третье место досталось macOS, которая заняла 9,7% рынка операционных систем.

Ранее подобное исследования опубликовала компания Canalys, однако в нем помимо ноутбуков также учитывались планшеты и настольные ПК.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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