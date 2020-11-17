Apple M1 провалился в тесте производительности Cinebench R23. Но его встроенная графика выглядит неплохо

Apple M1 провалился в тесте производительности Cinebench R23. Но его встроенная графика выглядит неплохо

Apple на прошлой неделе представила первый компьютерный процессор собственной разработки — M1 на архитектуре ARM. Компания заявила, что новинка в несколько раз превосходит процессоры Intel, использовавшиеся в прошлых поколениях её компьютеров. Первые тесты производительности показывали, что новинка даже мощнее настольных флагманов Intel и AMD, но теперь вера в выдающиеся возможности Apple M1 пошатнулась — появились результаты тестов нового чипа в Cinebench R23.

Для начала напомним, что процессор Apple M1 обладает восемью ядрами, разделёнными на два кластера: четыре мощных ядра Firestorm и четыре энергоэффективных Icestorm. Встроенный графический процессор имеет восемь ядер, на которые приходится 128 исполнительных блоков. Частоты ни CPU, ни GPU не уточняются, но известно, что в MacBook Air они ниже, нежели в MacBook Pro 13 и Mac mini. Всё из-за разницы системах охлаждения.

Apple M1 провалился в тесте производительности Cinebench R23. Но его встроенная графика выглядит неплохо

До сего момента Apple M1 сравнивался с процессорами Intel и AMD исключительно в тестах, изначально заточенных под мобильные чипы и ARM-архитектуру: Geekbench, GFXBench и т.д. А потому тестирование в Cinebench R23 демонстрирует более приближенную к реальным «компьютерным» условиям картину. При этом очень важно отметить, что код нового Cinebench R23 адаптирован в том числе и под новый чип Apple, то есть этот бенчмарк запускается на M1 в нативном режиме, а не через эмулятор.

Согласно опубликованным итальянским ресурсом Bits and Chips данным, восьмиядерный Apple M1 в однопоточном тесте набрал 990 баллов, а в многопоточном — 4530 баллов. Для сравнения, мобильный восьмиядерный AMD Ryzen 7 4800HS в этих же тестах набирает 1230 и 10 600 баллов соответственно, а четырёхъядерный Intel Core i5-8300H демонстрирует около 1040 и 4300 балла соответственно (в составе тонкого Dell XPS 15). Наконец, шестиядерный настольный Ryzen 5 3600X в этих же тестах набирает около 1300 и 9500 баллов соответственно.

Apple M1 провалился в тесте производительности Cinebench R23. Но его встроенная графика выглядит неплохо

Сообщается, что чип Apple разгонялся примерно до 2,5 ГГц в одноядерном тесте, что нельзя назвать выдающимся результатом. Прежде появлялась информация, что в Mac mini за счёт относительно крупной системы охлаждения процессора будет работать с частотой выше 3,0 ГГц, что определённо позволит достичь более высокой производительности. Но на заметный прирост рассчитывать вряд ли стоит.

Apple M1 провалился в тесте производительности Cinebench R23. Но его встроенная графика выглядит неплохо

Помимо Cinebench, новый процессор Apple M1 был протестирован во встроенном бенчмарке полупрофессионального фоторедактора Affinity Photo, сообщает Hexus. Здесь было проверено, как CPU и встроенный GPU нового чипа Apple справляются с растровой и векторной графикой. И справились они на отлично, уверенно опередив по результатам iMac на шестиядерном Intel Core i5-9600K и с видеокартой AMD Radeon Pro 580X. Заслуга за это лежит на встроенной графике, которая в M1 оказалась значительно быстрее дискретной графики AMD, пусть и позапрошлого прошлого поколения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Корпус Fractal Design Meshify 2 вышел в стандартной версии и варианте XLКорпус Fractal Design Meshify 2 вышел в стандартной версии и варианте XL
Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi показалась на изображениях с тремя разъёмами питанияВидеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi показалась на изображениях с тремя разъёмами питания
В третьем квартале выросли продажи Chromebook и планшетовВ третьем квартале выросли продажи Chromebook и планшетов
MSI и Zotac зарегистрировали неэталонные варианты GeForce RTX 3060 TiMSI и Zotac зарегистрировали неэталонные варианты GeForce RTX 3060 Ti
Xiaomi представила роутер CR6606 стандарта Wi-Fi 6 по цене $45Xiaomi представила роутер CR6606 стандарта Wi-Fi 6 по цене $45
Блок рекламы


Похожие новости
Встроенная графика Apple M1 разнесла GeForce GTX 1050 Ti в тестах GFXBenchВстроенная графика Apple M1 разнесла GeForce GTX 1050 Ti в тестах GFXBench
Apple M1 в графическом тесте обогнал GeForce GTX 1050 TiApple M1 в графическом тесте обогнал GeForce GTX 1050 Ti
Собственный процессор и новые MacBook: что показала Apple (фото)Собственный процессор и новые MacBook: что показала Apple (фото)
Ранние тесты Intel Rocket Lake-S обещают прирост однопоточной производительности более 18 % по сравнению с Comet Lake-SРанние тесты Intel Rocket Lake-S обещают прирост однопоточной производительности более 18 % по сравнению с Comet Lake-S
Маловато будет: графика Intel Iris Xe Max едва превзошла NVIDIA GeForce MX330 в последнем тестеМаловато будет: графика Intel Iris Xe Max едва превзошла NVIDIA GeForce MX330 в последнем тесте
Дискретная графика Intel неожиданно дебютировала в ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14Дискретная графика Intel неожиданно дебютировала в ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14
Процессоры Intel Tiger Lake обеспечат хромбукам скачок производительности до 2,5 разПроцессоры Intel Tiger Lake обеспечат хромбукам скачок производительности до 2,5 раз
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX оказался в 2,3 раза производительнее ближайшего конкурента Intel в тесте PassMarkAMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX оказался в 2,3 раза производительнее ближайшего конкурента Intel в тесте PassMark
Дебют планшета Apple iPad Air 4 с 5-нм процессором A14 ожидается в мартеДебют планшета Apple iPad Air 4 с 5-нм процессором A14 ожидается в марте
Apple обновила моноблоки iMac: свежее железо и стекло с нанотекстурой в олдскульном дизайнеApple обновила моноблоки iMac: свежее железо и стекло с нанотекстурой в олдскульном дизайне
Последние новости
Подгружаем последние новости