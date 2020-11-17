Apple M1 провалился в тесте производительности Cinebench R23. Но его встроенная графика выглядит неплохо

Apple на прошлой неделе представила первый компьютерный процессор собственной разработки — M1 на архитектуре ARM. Компания заявила, что новинка в несколько раз превосходит процессоры Intel , использовавшиеся в прошлых поколениях её компьютеров. Первые тесты производительности показывали, что новинка даже мощнее настольных флагманов Intel и AMD, но теперь вера в выдающиеся возможности Apple M1 пошатнулась — появились результаты тестов нового чипа в Cinebench R23.

Для начала напомним, что процессор Apple M1 обладает восемью ядрами, разделёнными на два кластера: четыре мощных ядра Firestorm и четыре энергоэффективных Icestorm. Встроенный графический процессор имеет восемь ядер, на которые приходится 128 исполнительных блоков. Частоты ни CPU, ни GPU не уточняются, но известно, что в MacBook Air они ниже, нежели в MacBook Pro 13 и Mac mini. Всё из-за разницы системах охлаждения.

До сего момента Apple M1 сравнивался с процессорами Intel и AMD исключительно в тестах, изначально заточенных под мобильные чипы и ARM-архитектуру: Geekbench, GFXBench и т.д. А потому тестирование в Cinebench R23 демонстрирует более приближенную к реальным «компьютерным» условиям картину. При этом очень важно отметить, что код нового Cinebench R23 адаптирован в том числе и под новый чип Apple , то есть этот бенчмарк запускается на M1 в нативном режиме, а не через эмулятор.

Согласно опубликованным итальянским ресурсом Bits and Chips данным, восьмиядерный Apple M1 в однопоточном тесте набрал 990 баллов, а в многопоточном — 4530 баллов. Для сравнения, мобильный восьмиядерный AMD Ryzen 7 4800HS в этих же тестах набирает 1230 и 10 600 баллов соответственно, а четырёхъядерный Intel Core i5-8300H демонстрирует около 1040 и 4300 балла соответственно (в составе тонкого Dell XPS 15). Наконец, шестиядерный настольный Ryzen 5 3600X в этих же тестах набирает около 1300 и 9500 баллов соответственно.

Сообщается, что чип Apple разгонялся примерно до 2,5 ГГц в одноядерном тесте, что нельзя назвать выдающимся результатом. Прежде появлялась информация, что в Mac mini за счёт относительно крупной системы охлаждения процессора будет работать с частотой выше 3,0 ГГц, что определённо позволит достичь более высокой производительности. Но на заметный прирост рассчитывать вряд ли стоит.

Помимо Cinebench, новый процессор Apple M1 был протестирован во встроенном бенчмарке полупрофессионального фоторедактора Affinity Photo, сообщает Hexus. Здесь было проверено, как CPU и встроенный GPU нового чипа Apple справляются с растровой и векторной графикой. И справились они на отлично, уверенно опередив по результатам iMac на шестиядерном Intel Core i5-9600K и с видеокартой AMD Radeon Pro 580X. Заслуга за это лежит на встроенной графике, которая в M1 оказалась значительно быстрее дискретной графики AMD, пусть и позапрошлого прошлого поколения.



