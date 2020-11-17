Apple M1 в графическом тесте обогнал GeForce GTX 1050 Ti

Apple смогла достичь уровня производительности дискретных видеокарт

Рынок интегрированных видеокарт делят между собой Intel и AMD. И если Intel только недавно начала увеличивать мощность своих графических систем, то AMD уже давно славится своей достаточно производительной графикой Radeon Vega. Однако все их достижения начинают казаться незначительными на фоне того, что графика Apple M1 оказалась мощнее одной из самых популярных дискретных видеокарт среди геймеров-любителей Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Еще большее превосходство Apple M1 в бенчмарке GFXBench 5.0 показывает над другим дискретным решением — AMD Radeon RX560.

Кроме того, в базе данных бенчмарка Geekbench появился результат теста нового MacBook Air, который показал поведение процессора во время работы с эмулятором программ. MacBook Air с Apple M1 на борту набрал 1313 баллов в одноядерном тесте и 5888 баллов в многоядерном. Этот результат на 20% ниже, чем производительность в исходной среде, однако даже в этом случае Apple M1 оказывается быстрее Intel Core i9?10910.

Дело в том, что Apple M1 построен на ARM-архитектуре, из-за чего разработчикам программ и приложений для обычных Mac с процессорами Intel потребуется адаптировать свои продукты под новый процессор. Этот процесс займет некоторое количество времени, поэтому специально для это в macOS Big Sur имеется эмулятор Rosetta 2, который позволяет запускать на новейших Mac с процессором Apple M1 программы, который были написаны под процессоры с архитектурой х86.



