В третьем квартале выросли продажи Chromebook и планшетов

В третьем квартале выросли продажи Chromebook и планшетов

А вот настольные ПК стали менее интересны пользователям

В третьем квартале рост продаж ноутбуков составил 30%. Если рассматривать эту категорию устройств отдельно, то продажи ультрабуков выросли на 57%, а Chromebook сразу на 122%. Резкий рост продаж Chromebook можно объяснить началом нового учебного года, поскольку «хромбуки» очень популярны в образовательном и корпоративном сегментах. Продажи планшетов также увеличились на 42%. А вот продажи настольных компьютеров упали на 32%, что показывает интерес пользователей к портативным устройствам.

Лидером общего рынка компьютеров (вместе с планшетами) стала китайская компания Lenovo, которая отгрузила 23,486 миллионов устройств и заняла 18,9% рынка. Второе место занимает американская компания Apple с долей 17,7%, отгрузившая 22,075 миллионов девайсов. Замыкает тройку лидеров HP, отгрузившая 18,682 миллиона устройств, которая заняла 15% рынка.

Стоит отметить, что Lenovo и HP удалось достичь таких показателей за счет продажи компьютеров и ноутбуков. А вот Apple в свою очередь наоборот продает гораздо больше планшетов iPad, чем компьютеров Mac.

Всего рынок компьютеров вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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