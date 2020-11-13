MSI и Zotac зарегистрировали неэталонные варианты GeForce RTX 3060 Ti

В базы данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и южнокорейского регулятора RRA были внесены несколько неэталонных вариантов пока ещё неанонсированного графического ускорителя GeForce RTX 3060 Ti в исполнении компаний MSI и Zotac. Находка в очередной раз подтверждает скорый анонс младшей модели серии Ampere.

MSI GeForce RTX 3070 Gaming X

В базе данных ЕЭК содержится информация о подготовке к выпуску компанией MSI модели GeForce RTX 3060 Ti в исполнениях Gaming X, Ventux 2X и Ventus 3X.

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X

MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X

Что интересно, в том же списке значится некая новая серия под названием Twin Fan. К слову, такое же название серии графических ускорителей использовалось ранее компанией Inno3D. По мнению ресурса VideoCardz, с анонсом GeForce RTX 3060 Ti MSI также может вернуться к своим старым сериям AERO и ARMOR, однако на данный момент эта информация никак не подтверждается.

В документе ЕЭК также значится модель GeForce RTX 3070 в исполнении новой флагманской серии Suprim, анонс которой состоится 20 ноября. До недавнего времени было известно о существовании только модели GeForce RTX 3080 в этом исполнении.

В базе данных южнокорейского регулятора RRA была обнаружена модель GeForce RTX 3060 TI Twin Edge от компании Zotac. По мнению VideoCardz, новинка получит тот же дизайн системы охлаждения, что и старшая GeForce RTX 3070 Twin Edge на изображениях ниже.

Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge

Согласно последним данным, в основе GeForce RTX 3060 Ti используется графический процессор NVIDIA GA104-200 с 4864 ядрами CUDA, 38 RT-ядрами и 152 тензорными ядрами. Карта получит 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 с разрядностью шины 256 бит. Официальный анонс видеокарты состоится 2 декабря, а прогнозируемая рекомендуемая цена новинки составит ниже $400. Напомним, что несколько версий GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Gigabyte уже продаются на территории Саудовской Аравии по существенно завышенной цене в $1000.



