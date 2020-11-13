Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi показалась на изображениях с тремя разъёмами питания

Ресурс VideoCardz поделился изображениями готовящейся к выпуску видеокарты ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi. Новинка получила обновлённый дизайн системы охлаждения и новые вентиляторы. Видеокарта будет занимать в корпусе ПК 2,5 слота расширения.

Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi показалась на изображениях с тремя разъёмами питания

ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi

Среди особенностей нереференсного варианта графического ускорителя Radeon RX 6800 XT в исполнении компании ASRock можно выделить наличие двойной системы BIOS. На задней стороне печатной платы видеокарты находится переключатель с отметками «P» и «Q», который отвечает за смену производительного (Performance) и тихого (Quiet) режимов работы. Там же имеется второй DIP-переключатель, позволяющий физически отключать RGB-подсветку системы охлаждения видеокарты.

Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi показалась на изображениях с тремя разъёмами питания

ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi

Уникальной особенностью модели ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi является конфигурация её подсистемы питания. На данный момент эта видеокарта — единственная из показанных нереференсных вариантов графических ускорителей серии Radeon RX 6000 от партнёров AMD, которая оснащена сразу тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Это намекает большой запас для разгона.

Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi показалась на изображениях с тремя разъёмами питания

ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi

Дополнительной отличительной особенностью является наличие разъёма UBS Type-C, который присутствует только у эталонных образцов Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Среди нереференсных вариантов данный разъём был заявлен только у модели Sapphire Radeon RX 6800 XT NITRO+ SE.

Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi показалась на изображениях с тремя разъёмами питания

ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X OC+

Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi показалась на изображениях с тремя разъёмами питания

Официальный анонс модели ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi состоится в этом месяце. Точную дату источник не предоставляет. Стоимость новинки по очевидным причинам будет выше, чем стоимость эталонного образца Radeon RX 6800 XT, который AMD оценивает в $649. Судя по всему, вариант от ASRock сможет предложить существенный заводской разгон.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Собственный процессор и новые MacBook: что показала Apple (фото)Собственный процессор и новые MacBook: что показала Apple (фото)
Sapphire готовит к выпуску мощную видеокарту Radeon RX 6800 XT NITRO+Sapphire готовит к выпуску мощную видеокарту Radeon RX 6800 XT NITRO+
Silverstone представила первый в мире блок питания SFX-формата мощностью 1000 ВтSilverstone представила первый в мире блок питания SFX-формата мощностью 1000 Вт
Процессоры Ryzen 5000 раскупили за считанные минуты. Вскоре они появились на eBay по завышенным ценамПроцессоры Ryzen 5000 раскупили за считанные минуты. Вскоре они появились на eBay по завышенным ценам
Корпус SilverStone Fara V1 M для компактного компьютера вмещает габаритные видеокартыКорпус SilverStone Fara V1 M для компактного компьютера вмещает габаритные видеокарты
Блок рекламы


Похожие новости
AMD о трассировке лучей на Radeon RX 6000: мы ориентировались на разрешение 1440pAMD о трассировке лучей на Radeon RX 6000: мы ориентировались на разрешение 1440p
Корпус Aerocool CS-107 формата Mini Tower может комплектоваться тремя RGB-вентиляторамиКорпус Aerocool CS-107 формата Mini Tower может комплектоваться тремя RGB-вентиляторами
Видеокарта серии GeForce RTX 30 за $250 рискует стать для партнёров NVIDIA ловушкойВидеокарта серии GeForce RTX 30 за $250 рискует стать для партнёров NVIDIA ловушкой
Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSESapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE
Silverstone представила первый в мире блок питания SFX-формата мощностью 1000 ВтSilverstone представила первый в мире блок питания SFX-формата мощностью 1000 Вт
Sapphire готовит к выпуску мощную видеокарту Radeon RX 6800 XT NITRO+Sapphire готовит к выпуску мощную видеокарту Radeon RX 6800 XT NITRO+
AMD пообещала подробности о «лучах» и аналоге DLSS до выхода Radeon RX 6000 на рынокAMD пообещала подробности о «лучах» и аналоге DLSS до выхода Radeon RX 6000 на рынок
Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT)
Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A6000 показала разочаровывающие результаты в первых тестахПрофессиональная видеокарта NVIDIA RTX A6000 показала разочаровывающие результаты в первых тестах
MSI оказалась вовлечена в спекуляции видеокартами GeForce RTX 3080 через своего торгового партнёраMSI оказалась вовлечена в спекуляции видеокартами GeForce RTX 3080 через своего торгового партнёра
Последние новости
Подгружаем последние новости