Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi показалась на изображениях с тремя разъёмами питания

Ресурс VideoCardz поделился изображениями готовящейся к выпуску видеокарты ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi. Новинка получила обновлённый дизайн системы охлаждения и новые вентиляторы. Видеокарта будет занимать в корпусе ПК 2,5 слота расширения.

ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi

Среди особенностей нереференсного варианта графического ускорителя Radeon RX 6800 XT в исполнении компании ASRock можно выделить наличие двойной системы BIOS. На задней стороне печатной платы видеокарты находится переключатель с отметками «P» и «Q», который отвечает за смену производительного (Performance) и тихого (Quiet) режимов работы. Там же имеется второй DIP-переключатель, позволяющий физически отключать RGB-подсветку системы охлаждения видеокарты.

ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi

Уникальной особенностью модели ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi является конфигурация её подсистемы питания. На данный момент эта видеокарта — единственная из показанных нереференсных вариантов графических ускорителей серии Radeon RX 6000 от партнёров AMD, которая оснащена сразу тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Это намекает большой запас для разгона.

ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi

Дополнительной отличительной особенностью является наличие разъёма UBS Type-C, который присутствует только у эталонных образцов Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Среди нереференсных вариантов данный разъём был заявлен только у модели Sapphire Radeon RX 6800 XT NITRO+ SE.

ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X OC+

Официальный анонс модели ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi состоится в этом месяце. Точную дату источник не предоставляет. Стоимость новинки по очевидным причинам будет выше, чем стоимость эталонного образца Radeon RX 6800 XT, который AMD оценивает в $649. Судя по всему, вариант от ASRock сможет предложить существенный заводской разгон.



