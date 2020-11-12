Корпус Fractal Design Meshify 2 вышел в стандартной версии и варианте XL

Компания Fractal Design анонсировала компьютерный корпус Meshify 2, предназначенный для построения высокопроизводительных настольных систем. Новинка предлагает гибкие возможности по установке компонентов и организации внутреннего пространства.

Новая конструкция открывает доступ к системе с трёх сторон для беспрепятственной установки комплектующих и прокладки кабелей. Корпус обеспечивает отличную вентиляцию: за фронтальной сетчатой панелью с оригинальным узором скрывается нейлоновый фильтр, который можно снять для увеличения воздушного потока.

Решение предлагается в стандартной версии и варианте XL. В первом случае возможна установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, а слоты расширения имеют конфигурацию «7 + 2». Во втором случае дополнительно можно применять платы формата EE-ATX, SSI-CEB и SSI-EEB, а карты расширения монтируются по схеме «9 + 3».

Корпуса предлагают широчайшие возможности в плане развёртывания воздушной или жидкостной системы охлаждения. Младшая версия предоставляет места для крепления девяти вентиляторов на 120/140 мм, старшая — для одиннадцати кулеров диаметром 120 мм или для девяти кулеров на 140 мм. В случае СЖО возможен монтаж радиаторов формата до 420 и 480 мм соответственно.

В системе можно использовать большие видеокарты длиной до 491 мм у базовой версии и до 549 мм у варианта XL. В максимальной конфигурации могут быть задействованы до 18 и 23 накопителей соответственно.

«Подобно граням чёрного алмаза, угловатая асимметрия линии Meshify создаёт уникальную атмосферу пространства. Благодаря прочной конструкции и узнаваемому образу серия Meshify 2 обязательно впечатлит своим уникальным сочетанием стиля и содержания. Это хрестоматийный пример того, чего следует ожидать от современного корпуса, когда речь идёт о модульности, гибкости и простоте использования», — заявляет разработчик.



