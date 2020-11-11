AMD представила встраиваемые процессоры Ryzen Embedded V2000 на архитектуре Zen 2

AMD представила встраиваемые процессоры Ryzen Embedded V2000 на архитектуре Zen 2

Компания AMD представила новый продукт в семействе высокопроизводительных встраиваемых процессоров. Речь идёт о чипах Ryzen Embedded V2000, основанных на микроархитектуре Zen 2 и высокопроизводительной графике AMD Radeon, которые выпускаются в соответствии с техпроцессом 7 нм.

Серия V2000 состоит из четырёх процессоров в BGA-исполнении, из которых V2748 и V2546 имеют более высокую рабочую частоту и потребляют больше энергии, тогда как V2718 и V2516 характеризуются меньшим значением TDP и более низкой тактовой частотой.

По сравнению с чипами предыдущего поколения процессоры серии V2000 обеспечивают вдвое более высокую многопоточную производительность в расчёте на единицу потребляемой мощности. В однопоточной производительности прирост достигает 30 %, а в графической — 40 %. Все представленные модели процессоров способны работать с двухканальной памятью DDR4-3200 ECC и обеспечивают поддержку до четырёх дисплеев формата 4K.

AMD представила встраиваемые процессоры Ryzen Embedded V2000 на архитектуре Zen 2

Процессоры Ryzen Embedded V2000 не только производительнее и энергоэффективнее предшественников, но также и более защищённые. В них реализованы расширенные функции безопасности, направленные на защиту от несанкционированного доступа к памяти и критически важному программному обеспечению. Новые процессоры поддерживают AMD Memory Guard, набор функций безопасности, в том числе безопасную загрузку и шифрование памяти, которые помогают предотвратить доступ злоумышленников к данным.

AMD представила встраиваемые процессоры Ryzen Embedded V2000 на архитектуре Zen 2

AMD гарантирует доступность процессоров серии V2000 в течение десяти лет. Первые решения, построенные на базе процессоров Ryzen Embedded V2000, в скором времени представят компании Advantech, ASRock, Sapphire и iBase.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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