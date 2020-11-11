AMD о трассировке лучей на Radeon RX 6000: мы ориентировались на разрешение 1440p

Вице-президент AMD Эрик Бергман (Eric Bergman) принял участие в большом интервью изданию The Street, в котором в частности затронул тему новых видеокарт Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2. Кроме того, старший менеджер компании поделился некоторыми мыслями относительно будущего серии графических ускорителей Radeon и её последующего перехода на новую архитектуру RDNA 3.

Источник изображений: AMD

К сожалению, Бергман не раскрыл многих деталей, связанных с производительностью трассировки лучей в реальном времени в играх с использованием графических процессоров Navi 21, которые лежат в основе видеокарт Radeon RX 6900 и RX 6800. Однако он в очередной раз напомнил, что видеокарты будут поддерживать индустриальные стандарты технологии трассировки лучей, которые будут реализовываться за счёт API Vulkan Raytracing и Microsoft DirectX Raytracing.

По словам Бергмана с новыми графическими картами Radeon RX 6000 компания стремится обеспечить высокий уровень производительности трассировки лучей при разрешении 1440p:

«Мы ставили целью обеспечение высокого уровня производительности трассировки лучей в играх при разрешении 1440p. Это было то, на что мы ориентировались. Сейчас всё зависит от конкретной игры, системы, на которой она запущена и многих других факторов. Но я думаю, что пользователи смогут в целом получить очень приятный опыт использования трассировки лучей [с нашими видеокартами]. В течение 2021 года также ожидается сильная поддержка технологии со стороны разработчиков игр. Повторюсь, что у нас очень большой охват. Если поддержка трассировки лучей есть в новых приставках Microsoft и Sony, она будет и на ПК», — заявил Бергман.

К сожалению, он не уточнил, относится ли заявление о производительности трассировки лучей ко всем новым видеокартам Radeon или только к флагманской модели Radeon RX 6900 XT.

Ранее говорилось, что AMD готовит собственный аналог технологии NVIDIA DLSS (Сглаживание с алгоритмами глубокого обучения) для своих видеокарт Radeon. Бергман не стал сильно распространяться на эту тему, но указал, что на данный момент их технология носит название FSR (FidelityX Super Resolution) и рано или поздно она появится в видеокартах «красных».

«На данный момент у меня нет информации, о которой мы хотели бы поговорить. Отмечу лишь, что наше решение называется FSR — FidelityFX Super Resolution. Технология рано или поздно будет интегрирована в наши видеокарты. В настоящий момент мы работает с независимыми поставщиками программного обеспечения. Наш подход состоит в том, чтобы обеспечить широкую поддержку платформ и не требовать для этого наличие каких-то проприетарных решений. В следующем году мы поделимся большим количеством деталей», — прокомментировал Бергман.

Вице-президент AMD также поделился некоторыми мыслями касаемо графической архитектуры RDNA 3. В частности, он подтвердил, что рост производительности у новых видеокарт на базе RDNA 3 относительно решений на RDNA 2 будет таким же «агрессивным», как рост производительности при переходе с RDNA на RDNA 2. Бергман отметил, что в новых видеокартах Radeon RX 6000 на базе RDNA 2 была сделана большая ставка на соотношении показателя «производительности на ватт». Аналогичная задача будет ставиться перед архитектурой RDNA 3. От этого выиграют не только настольные решения, но и ноутбуки. Поскольку последние смогут получить существенный прирост графической производительности без необходимости использования каких-то новых экзотических систем охлаждения.

По словам Бергмана, новая буферная память Infinity Cache видеокарт на базе RDNA 2 вносит существенный вклад в их производительность. Компания обязательно рассмотрит возможность её использования в будущих решениях на базе RDNA 3.

«Мы будет двигаться вперёд и смотреть, как архитектура будет масштабироваться дальше. Infinity Cache, рост производительности, рост показателя "производительность на ватт", стоимость — всё позволяет сделать простое решение… Я не хочу сейчас говорить о будущем поколении наших продуктов, но могу сказать следующее: наличие всех эти преимуществ точно стоит ожидать от наших будущих продуктов».

Вице-президент AMD не сообщил, когда именно будет запущена архитектура RDNA 3. Если верить дорожной карте компании, появится она где-то к 2022 году. Графические решения на ней будут строиться на базе нового технологического процесса производства. Но в рамках интервью Бергман не стал этого подтверждать, как и указывать, на чьих мощностях все это будет производиться.

Следующей большой задачей для AMD станет работа по переходу на новую платформу Socket AM5, в которой появится поддержка оперативной памяти DDR5 и, возможно, новой шины PCIe 5.0. Пока неизвестно, будет ли компания работать сразу над новой серией процессоров Ryzen 6000 на базе совершенно новой архитектуры или же решит сначала прибегнуть к оптимизации текущей архитектуры Zen 3, как это было в случае с Zen 2 и выпуском моделей Ryzen 3000 XT. К слову, в обсуждаемом интервью Бергман также намекнул на такую возможность.



