Корпус Aerocool CS-107 формата Mini Tower может комплектоваться тремя RGB-вентиляторами

Корпус Aerocool CS-107 формата Mini Tower может комплектоваться тремя RGB-вентиляторами

Компания Aerocool представила корпус CS-107, на базе которого можно сформировать настольную игровую станцию с относительно небольшими габаритами — 197,5 ? 353 ? 340,6 мм.

Новинка относится к решениям Mini Tower. Возможна установка материнских плат типоразмера Micro ATX и mini-ITX, а также четырёх карт расширения. Длина дискретного графического ускорителя не должна превышать 286 мм.

Корпус Aerocool CS-107 формата Mini Tower может комплектоваться тремя RGB-вентиляторами

Корпус полностью выполнен в чёрном цвете. Сетчатая фронтальная панель способствует улучшению циркуляции воздуха, а в левой боковой части установлена прозрачная акриловая стенка. Новинка может комплектоваться либо одним тыльным 120-мм вентилятором без подсветки, либо тремя 120-мм кулерами с RGB-подсветкой, два из которых установлены спереди, а ещё один — сзади.

Корпус Aerocool CS-107 формата Mini Tower может комплектоваться тремя RGB-вентиляторами

Система может быть оборудована одним 3,5-дюймовым накопителем и двумя устройствами хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Возможно применение жидкостного охлаждения с 240-мм радиатором; ограничение по высоте процессорного кулера составляет 157 мм.

Интерфейсный блок содержит по одному порту USB 3.0 и USB 2.0, а также гнёзда для наушников и микрофона.

Корпус Aerocool CS-107 формата Mini Tower может комплектоваться тремя RGB-вентиляторами


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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