Xiaomi представила роутер CR6606 стандарта Wi-Fi 6 по цене $45

Китайская компания Xiaomi анонсировала маршрутизатор CR6606, предназначенный для организации беспроводных сетей Wi-Fi с высокой пропускной способностью в домашних и офисных условиях.

Новинка соответствует стандарту Wi-Fi 6, или IEEE 802.11ax. Разумеется, обеспечена совместимость с сетями Wi-Fi предыдущих поколений. Поддерживается работа в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

Заявленная пропускная способность теоретически может достигать 1775 Мбит/с. Новинка способна обслуживать одновременно до 128 подключений, что позволяет использовать её в нагруженных Wi-Fi-инфраструктурах.

Роутер оснащён двухъядерным процессором с частотой 880 МГц, 256 Мбайт памяти и четырьмя внешними антеннами. Реализована технология OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access).

Маршрутизатор может применяться в составе ячеистых сетей (Mesh), которые обеспечивают качественное покрытие беспроводной связью помещений или домов большой площади. Причём построение таких инфраструктур не требует дорогостоящего оборудования и прокладки кабелей.

Приобрести роутер Xiaomi CR6606 можно по ориентировочной цене 45 долларов США .



