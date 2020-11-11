EKWB и Intel представили термоэлектрический водоблок для горячих Comet Lake

EKWB и Intel представили термоэлектрический водоблок для горячих Comet Lake

Словенская компания EKWB в рамках совместного с Intel проекта представила сегодня принципиально новый термоэлектрический водоблок EK-QuantumX Delta TEC, специально разработанный для отвода тепла от процессоров Core 10-го поколения, известных по кодовому имени Comet Lake.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, водоблок EK-QuantumX Delta TEC объединяет преимущества традиционных водоблоков серии EK Quantum с технологией криогенного охлаждения Intel Cryo. Суть технологии состоит в добавлении в состав комбинированного охлаждающего устройства модуля Пельтье, который контактирует своей холодной стороной с процессорной крышкой, и тепло от которого отводится водоблоком. Водоблок при этом вполне стандартен, он выполнен из меди, имеет нарезанное внутри 51 ребро и совместим с обычными фитингами с резьбой G1/4.

Система охлаждения с применением элемента Пельтье позволяет достичь на поверхности, прилегающей к процессору, температур ниже температуры окружающей среды, чего традиционное воздушное или водяное охлаждение не обеспечивают. Чтобы воспрепятствовать выпадению конденсата, который может появляться на холодных поверхностях при падении температуры ниже точки росы, в устройство добавлен специальный кожух и разработанная Intel управляющая схема, которая непрерывно следит за рабочими параметрами.

EKWB и Intel представили термоэлектрический водоблок для горячих Comet Lake

Термоэлектрический водоблок EK-QuantumX Delta TEC требует подключения дополнительного питания через 8-контактный разъём, подобный тем, от которых питаются видеокарты. Энергопотребление устройства довольно велико: оно может затребовать для своей работы порядка 200 Вт.

EKWB и Intel представили термоэлектрический водоблок для горячих Comet Lake

EK-QuantumX Delta TEC совместим исключительно с процессорным разъёмом LGA 1200. И хотя владельцы других платформ, возможно, тоже бы захотели получить в своё распоряжение такой экзотический водоблок, способный охладить процессор до низких температур, совместимость исключительно с процессорами Comet Lake неудивительна: на сегодняшний день они относятся к числу самых горячих. Даже в номинальном режиме потребление флагмана Core i9-10900K может доходить до 250 Вт.

Термоэлектрические водоблоки EK-QuantumX Delta TEC уже доступны для предзаказа по цене $360. Поставки покупателям должны начаться в начале декабря.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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