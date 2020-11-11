Тихий кулер Super Flower Neon 122 оснащён 32 светодиодами RGB-подсветки

Тихий кулер Super Flower Neon 122 оснащён 32 светодиодами RGB-подсветки

Тайваньская компания Super Flower представила универсальный кулер Neon 122, подходящий для широкого спектра процессоров AMD и Intel. Новинка имеет классическую башенную конструкцию.

Через алюминиевый радиатор проходят четыре U-образные тепловые трубки диаметром 6 мм. Благодаря их непосредственному контакту с крышкой чипа улучшается эффективность отвода тепла.

Тихий кулер Super Flower Neon 122 оснащён 32 светодиодами RGB-подсветки

Радиатор обдувается одним 120-миллиметровым вентилятором с девятилопастной крыльчаткой и гидродинамическим подшипником. Скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в пределах 800–1800 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 65 кубических метров в час, давление — до 1,2 мм водного столба. Уровень шума не превышает 23 дБА.

Тихий кулер Super Flower Neon 122 оснащён 32 светодиодами RGB-подсветки

Новинка снабжена ARGB-подсветкой, управляемой через совместимую материнскую плату. В верхней части радиатора расположены 8 светодиодов, на вентиляторе — ещё 24. Таким образом, в общей сложности задействованы 32 светодиода.

Тихий кулер Super Flower Neon 122 оснащён 32 светодиодами RGB-подсветки

Кулер может справляться с охлаждением процессоров, чей показатель TDP достигает 120 Вт. Заявлена совместимость с чипами Intel LGA 2066/2011-V3/2011/115x/1366/775, а также AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1. Габариты охладителя составляют 127 ? 156 ? 76 мм.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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