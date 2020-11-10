Корпус SilverStone Fara V1 M для компактного компьютера вмещает габаритные видеокарты

Корпус SilverStone Fara V1 M для компактного компьютера вмещает габаритные видеокарты

Компания SilverStone подготовила к выпуску компьютерный корпус Fara V1 M, предназначенный для формирования относительно компактной игровой станции на материнской плате типоразмера Micro-ATX или Mini-ITX.

Новинка имеет габариты 394 ? 210 ? 435 мм. Оригинально оформленная фронтальная панель наделена многоцветной RGB-подсветкой в виде усечённого снизу символа «V». Через прозрачную боковую стенку можно любоваться внутренним оснащением системы.

Доступны семь посадочных мест для карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 379 мм. Накопители монтируются по следующей схеме: 1 ? 3,5 дюйма, 1 ? 3,5/2,5 дюйма и 2 ? 2,5 дюйма.

Корпус SilverStone Fara V1 M для компактного компьютера вмещает габаритные видеокарты

В корпусе можно расположить до пяти вентиляторов диаметром 120 мм. При использовании жидкостного охлаждения возможен монтаж трёх радиаторов: до 280 мм спереди, до 240 мм сверху и 120 мм сзади. Ограничение по высоте процессорного кулера — 163 мм.

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете. На интерфейсную панель выведены по два порта USB 2.0 и USB 3.0, а также стандартные аудиогнёзда. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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