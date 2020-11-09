Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE

Компания Sapphire сегодня официально анонсировала неэталонные варианты графических ускорителей серии Radeon RX 6000. Всего было представлено пять видеокарт: три модели серии NITRO+ и две модели в исполнении PULSE. Все новинки используют массивные системы охлаждения с тремя вентиляторами и будут занимать в корпусе ПК почти три (2,7) слота расширения.

Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE

Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT

В состав серии Sapphire NITRO+ вошли модели Radeon RX 6800 XT и RX 6800. Кроме того, компания представила Special Edition-версию под названием NITRO+ Radeon RX 6800 XT SE.

Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE

Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT SE

Последняя отличается от обычной версии Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT наличием дополнительной RGB-подсветки вентиляторов, а также разъёма USB Type-C, который, напомним, присутствует у эталонных вариантов видеокарт серии Radeon RX 6000 от самой AMD.

Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE

Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT SE

Вероятнее всего, версия Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT SE также сможет предложить более значительный заводской разгон по сравнению с моделью без суффикса SE. Однако уверенно утверждать об этом пока нельзя, так как производитель к сожалению, не указывает технических характеристик своих новинок.

Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE
Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE

На данный момент известно, что все модели построены на базе графического процессора на основе архитектуры RDNA 2, имеют на борту 16 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6, используют двойной BIOS и оснащены двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. К слову, Sapphire рекомендует использовать для всех видеокарт блок питания мощностью от 850 Вт. Размеры модели NITRO+ Radeon RX 6800 XT (обычной и SE) составляют 310 ? 134,3 ? 55,3 мм. Габариты модели Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 — 310,5 ? 134,2 ? 55,2 мм.

Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE

Sapphire Radeon RX 6800 XT PULSE

Серию графических ускорителей Sapphire PULSE производитель пополнил моделями Radeon RX 6800 XT (11304-03-20G) и RX 6800 (11305-01-20G). Оба варианта используют одинаковый дизайн системы охлаждения.

Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE
Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE

В отличии от модели Radeon RX 6800 XT в версии NITRO+ SE обе новинки серии PULSE лишены разъёма USB Type-C.

Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE

На момент публикации производитель не сообщил о наличии подсветки каких-либо элементов у данных графических ускорителей. Однако можно предположить, что подсветку имеет хотя бы логотип Sapphire, расположенный в верхней части видеокарты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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