Sapphire представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в версиях NITRO+ и PULSE

Компания Sapphire сегодня официально анонсировала неэталонные варианты графических ускорителей серии Radeon RX 6000. Всего было представлено пять видеокарт: три модели серии NITRO+ и две модели в исполнении PULSE. Все новинки используют массивные системы охлаждения с тремя вентиляторами и будут занимать в корпусе ПК почти три (2,7) слота расширения.

Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT

В состав серии Sapphire NITRO+ вошли модели Radeon RX 6800 XT и RX 6800. Кроме того, компания представила Special Edition-версию под названием NITRO+ Radeon RX 6800 XT SE.

Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT SE

Последняя отличается от обычной версии Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT наличием дополнительной RGB-подсветки вентиляторов, а также разъёма USB Type-C, который, напомним, присутствует у эталонных вариантов видеокарт серии Radeon RX 6000 от самой AMD.

Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT SE

Вероятнее всего, версия Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT SE также сможет предложить более значительный заводской разгон по сравнению с моделью без суффикса SE. Однако уверенно утверждать об этом пока нельзя, так как производитель к сожалению, не указывает технических характеристик своих новинок.

На данный момент известно, что все модели построены на базе графического процессора на основе архитектуры RDNA 2, имеют на борту 16 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6, используют двойной BIOS и оснащены двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. К слову, Sapphire рекомендует использовать для всех видеокарт блок питания мощностью от 850 Вт. Размеры модели NITRO+ Radeon RX 6800 XT (обычной и SE) составляют 310 ? 134,3 ? 55,3 мм. Габариты модели Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 — 310,5 ? 134,2 ? 55,2 мм.

Sapphire Radeon RX 6800 XT PULSE

Серию графических ускорителей Sapphire PULSE производитель пополнил моделями Radeon RX 6800 XT (11304-03-20G) и RX 6800 (11305-01-20G). Оба варианта используют одинаковый дизайн системы охлаждения.

В отличии от модели Radeon RX 6800 XT в версии NITRO+ SE обе новинки серии PULSE лишены разъёма USB Type-C.

На момент публикации производитель не сообщил о наличии подсветки каких-либо элементов у данных графических ускорителей. Однако можно предположить, что подсветку имеет хотя бы логотип Sapphire, расположенный в верхней части видеокарты.



