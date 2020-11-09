На одном из предприятий MSI произошёл сильный пожар: вероятно, пострадало производство видеокарт

Сетевые источники сообщают о том, что на одном из крупных заводов MSI случился сильный пожар. Инцидент произошёл ещё 5 ноября, а сегодня компания опубликовала официальное заявление по данному поводу.

На одном из предприятий MSI произошёл сильный пожар: вероятно, пострадало производство видеокарт

Изображения Reddit, Guru3D

Огонь охватил одно из предприятий MSI в Баоане, районе города субпровинциального значения Шэньчжэнь провинции Гуандун (Китай). На опубликованных в Интернете фотографиях видны густые клубы дыма, нависшие над территорией фабрики.

Какая именно продукция производится на пострадавшем предприятии, не уточняется. Однако сетевые ресурсы сообщают, что это могут быть графические ускорители и материнские платы.

На одном из предприятий MSI произошёл сильный пожар: вероятно, пострадало производство видеокарт

В заявлении MSI, впрочем, говорится, что производственные линии не были затронуты пламенем. Никто из персонала также не пострадал. Компания, как и полагается, уведомила о случившемся пожарную службу и профильные ведомства.

Отразится ли инцидент на объёмах выпуска продукции, не уточняется. Но MSI заявляет, что в настоящее время работа всех подразделений предприятия в Баоане возобновлена в обычном режиме.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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