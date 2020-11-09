NZXT оценила компьютерный корпус H510i для фанатов Mass Effect в $200

NZXT оценила компьютерный корпус H510i для фанатов Mass Effect в $200

Компания NZXT в сотрудничестве с BioWare анонсировала корпус ограниченной серии CRFT 07 H510i, созданный специально для поклонников вселенной Mass Effect. Новинка выйдет в количестве только 500 экземпляров.

Корпус получил тематическое оформление. Его внешняя часть стилизована под углеродное волокно, а поверхность пересекает широкая красно-белая полоса. Левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла: через неё прекрасно просматривается внутреннее убранство системы. На фронтальной панели красуется логотип N7.

NZXT оценила компьютерный корпус H510i для фанатов Mass Effect в 0

Новинка позволяет использовать материнские платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Слоты расширения имеют конфигурацию «7 + 2», благодаря чему возможно вертикальное размещение графического ускорителя.

NZXT оценила компьютерный корпус H510i для фанатов Mass Effect в 0

Подсистема хранения данных может быть построена по следующей схеме: 2 ? 3,5 дюйма, 1 ? 3,5/2,5 дюйма и 2 ? 2,5 дюйма. На верхнюю панель выведены по одному порту USB 3.1 Gen2 Type-C и USB 3.1 Gen1 Type-A, а также стандартное аудиогнездо.

NZXT оценила компьютерный корпус H510i для фанатов Mass Effect в 0

Корпус комплектуется двумя 120-миллиметровыми вентиляторами Aer F120 (установлены сверху и сзади) и двумя светодиодными лентами. Возможно применение системы жидкостного охлаждения. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 381 мм, высота процессорного кулера — 165 мм.

Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 200 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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