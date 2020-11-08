Новые корпуса Akasa помогут создать бесшумный NUC-компьютер Ghost Canyon

Новые корпуса Akasa помогут создать бесшумный NUC-компьютер Ghost Canyon

Компания Akasa готовит к выпуску корпуса Turing QX и Turing QLX, на основе которых можно будет формировать компактные настольные системы класса NUC (Next Unit of Computing) с нулевым уровнем шума.

Изделие Turing QX имеет габариты 95 ? 210 ? 220 мм. Возможно построение неттопов на платформах Intel Quartz Canyon (процессоры Xeon и Core i7 vPro) и Ghost Canyon (чипы Core i9, Core i7 и Core i5).

Размеры более крупной модификации Turing QLX составляют 150 ? 212 ? 220 мм. Этот корпус позволяет задействовать дискретный графический ускоритель с пассивным охлаждением.

Новые корпуса Akasa помогут создать бесшумный NUC-компьютер Ghost Canyon

Новинки изготовлены из металла и оснащены ребристой стенкой, выполняющей функции радиатора для рассеяния тепла. Компьютеры на базе Turing QX и Turing QLX могут иметь полностью безвентиляторную конструкцию.

Корпуса выполнены в классическом чёрном цвете. Предусмотрены прорези для портов ввода/вывода. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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