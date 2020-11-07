Процессоры Ryzen 5000 раскупили за считанные минуты. Вскоре они появились на eBay по завышенным ценам

Как и ожидалось, едва AMD начала продажи нового поколения процессоров Ryzen — чипов Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3, — как они были мгновенно раскуплены. К сожалению, многие проданные единицы оказались в руках спекулянтов. Ресурс Tom’s Hardware сообщает, что площадку eBay наводнили предложения о продаже новых чипов по существенно завышенным ценам.

Источник изображения: ComputerBase.de

Многие американские потенциальные покупатели пожаловались, что процессоры Ryzen 5000 были практически мгновенно раскуплены на двух крупных американских площадках — Newegg и BestBuy, — где они продавались по рекомендованным ценам AMD. Затем часть процессоров «всплыла» на eBay.

Витрина одного из крупнейших онлайн-магазинов Newegg

В BestBuy тоже всё раскуплено

При рекомендованной стоимости в $299 младшая шестиядерная модель Ryzen 5 5600X предлагается на eBay по цене в $400–500. Оценённый AMD в $499 восьмиядерный процессор Ryzen 7 5800X в большинстве случаев выставлен на той же торговой площадке по цене в $600–700. Двенадцатиядерную модель Ryzen 9 5900X с рекомендованной стоимостью $549 по данным Tom’s Hardware на момент написания данного текста невозможно было найти дешевле $612. При этом большинство предложений варьировалось от 800 до 900 долларов.

Для флагманской 16-ядерной модели Ryzen 9 5950X компания AMD рекомендует цену в $799. Однако среди большинства предложений eBay цены варьируются от 1050 до 1200 долларов. В некоторых случаях чип предлагается за абсурдные $1700.

По данным Tom’s Hardware, AMD напрямую работает с ретейлерами и старается не допустить разгула спекулянтов. Ресурс выразил надежду, что в ближайшее время запасы новых процессоров AMD восполнятся, а цены вернутся к адекватным значениям.



