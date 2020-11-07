Процессоры Ryzen 5000 раскупили за считанные минуты. Вскоре они появились на eBay по завышенным ценам

Процессоры Ryzen 5000 раскупили за считанные минуты. Вскоре они появились на eBay по завышенным ценам

Как и ожидалось, едва AMD начала продажи нового поколения процессоров Ryzen — чипов Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3, — как они были мгновенно раскуплены. К сожалению, многие проданные единицы оказались в руках спекулянтов. Ресурс Tom’s Hardware сообщает, что площадку eBay наводнили предложения о продаже новых чипов по существенно завышенным ценам.

Источник изображения: ComputerBase.de

Многие американские потенциальные покупатели пожаловались, что процессоры Ryzen 5000 были практически мгновенно раскуплены на двух крупных американских площадках — Newegg и BestBuy, — где они продавались по рекомендованным ценам AMD. Затем часть процессоров «всплыла» на eBay.

Процессоры Ryzen 5000 раскупили за считанные минуты. Вскоре они появились на eBay по завышенным ценам

Витрина одного из крупнейших онлайн-магазинов Newegg

Процессоры Ryzen 5000 раскупили за считанные минуты. Вскоре они появились на eBay по завышенным ценам

В BestBuy тоже всё раскуплено

При рекомендованной стоимости в $299 младшая шестиядерная модель Ryzen 5 5600X предлагается на eBay по цене в $400–500. Оценённый AMD в $499 восьмиядерный процессор Ryzen 7 5800X в большинстве случаев выставлен на той же торговой площадке по цене в $600–700. Двенадцатиядерную модель Ryzen 9 5900X с рекомендованной стоимостью $549 по данным Tom’s Hardware на момент написания данного текста невозможно было найти дешевле $612. При этом большинство предложений варьировалось от 800 до 900 долларов.

Процессоры Ryzen 5000 раскупили за считанные минуты. Вскоре они появились на eBay по завышенным ценам

Для флагманской 16-ядерной модели Ryzen 9 5950X компания AMD рекомендует цену в $799. Однако среди большинства предложений eBay цены варьируются от 1050 до 1200 долларов. В некоторых случаях чип предлагается за абсурдные $1700.

Процессоры Ryzen 5000 раскупили за считанные минуты. Вскоре они появились на eBay по завышенным ценам

По данным Tom’s Hardware, AMD напрямую работает с ретейлерами и старается не допустить разгула спекулянтов. Ресурс выразил надежду, что в ближайшее время запасы новых процессоров AMD восполнятся, а цены вернутся к адекватным значениям.

Процессоры Ryzen 5000 раскупили за считанные минуты. Вскоре они появились на eBay по завышенным ценам


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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