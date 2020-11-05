Вышла спецификация PCIe 6.0 версии 0.7: принятие стандарта ожидается в 2021 году

Вышла спецификация PCIe 6.0 версии 0.7: принятие стандарта ожидается в 2021 году

Организация PCI SIG, отвечающая за развитие основанных на шине PCI стандартов передачи данных, объявила о готовности версии 0.7 спецификации PCIe 6.0. Документ уже доступен участникам PCI-SIG.

В настоящее время идёт развитие инфраструктуры продуктов с поддержкой PCIe 4.0. По сравнению со стандартом третьего поколения данная спецификация предусматривает удвоение пропускной способности — до 16 ГТ/с (гигатранзакций в секунду). Для PCIe 5.0 также обеспечено двукратное увеличение скорости — до 32 гигатранзакций в секунду. Стандарт PCIe 6.0 сохранит данную тенденцию: пропускная способность будет достигать 64 ГТ/с.

Вышла спецификация PCIe 6.0 версии 0.7: принятие стандарта ожидается в 2021 году

С архитектурными особенностями нового стандарта можно ознакомиться в нашем материале. Отметим, что вместо ранее применявшейся передачи последовательности импульсов без возврата к нулю (NRZ, no-return-to-zero) будет реализована схема передачи с амплитудно-импульсной модуляцией (PAM4).

Вышла спецификация PCIe 6.0 версии 0.7: принятие стандарта ожидается в 2021 году

Организация PCI SIG отмечает, что разработка спецификации продвигается в соответствии с графиком. Окончательный вариант стандарта будет представлен в следующем году. Впрочем, коммерческие продукты на базе PCIe 6.0, вероятнее всего, выйдут только в 2023–2024 гг. Кстати, для нового стандарта будет обеспечена обратная совместимость с предыдущими поколениями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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