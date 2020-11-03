AMD стала крута, как при Athlon 64: доля компании на рынке x86-совместимых процессоров продолжает расти

AMD стала крута, как при Athlon 64: доля компании на рынке x86-совместимых процессоров продолжает расти

Согласно оценкам аналитиков Mercury Research, компания AMD продолжает медленно, но верно теснить Intel на рынке процессоров. В третьем квартале текущего года на долю «красных» пришлось 22,4 % всех поставок x86-совместимых процессоров на рынок.

За год компания смогла увеличить этот показатель на 6,3 процентных пункта, а в квартальном выражении — на 4,1 процентных пункта. Эксперты указывают, что последний раз рыночная доля AMD в сегменте x86-совместимых процессоров приближалась к такому значению в четвёртом квартале 2007 года.

Аналитики отметили рост доли AMD во всех сегментах процессорного рынка, где она конкурирует с Intel. На десктопные x86-соместимые процессоры «красных» в третьем квартале пришлось 20,1 % ото всех поставок чипов на рынок — на 0,1 процентных пункта выше, чем кварталом ранее и на 2,1 процентный пункт выше, чем за тот же период прошлого года. Можно с уверенностью сказать, что в первую очередь это заслуга процессоров Ryzen 3-го поколения на микроархитектуре Zen 2. Прямых конкурентов для них Intel выпустила только во втором квартале 2020-го, на что AMD ответила релизом Matisse Refresh в виде трёх моделей Ryzen 3000XT с повышенными частотами.

AMD стала крута, как при Athlon 64: доля компании на рынке x86-совместимых процессоров продолжает расти

Источник изображения: AMD

Наиболее значимый рост наблюдался в сегменте поставок процессоров для ноутбуков. Здесь AMD установила новый личный рекорд и по итогам третьего квартала показала результат в 20,2 % всех поставок мобильных процессоров на рынок, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в прошлом квартале и на 5,5 процентных пункта выше, чем за тот же период прошлого года. Достигнуть новых высот в мобильном сегменте AMD помогли гибридные процессоры Ryzen 3000 (Picasso), а затем и Ryzen 4000 (Renoir).

Следует напомнить, что уже через пару дней состоится старт продаж новых процессоров Ryzen 5000 (Vermeer) на базе архитектуры Zen 3, на которые у Intel не будет ответа вплоть до первого квартала 2021 года, пока она не выпустит чипы поколения Rocket Lake-S. Весьма вероятно, что по итогу четвёртого квартала доля AMD на рынке x86-соместимых процессоров снова увеличится.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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