AMD Ryzen 5 5600X отметился в дополнительных тестах с разгоном — снова вне конкуренции

На страницах сайта HWBot результаты тестирования процессора Ryzen 5 5600X появились ещё до снятия запрета на публикацию обзоров, поскольку в руки одного британского энтузиаста экземпляр этого процессора попал в обход официальных каналов. Это позволило понять, на что способна новинка при работе на частотах от 4,7 до 4,9 ГГц.

AMD Ryzen 5 5600X отметился в дополнительных тестах с разгоном — снова вне конкуренции

Источник изображения: HWBot, Jumper118

Судя по иллюстрациям, охлаждением процессора занимался кулер Phanteks PH-TC14PE с единственным вентилятором, расположенным между секциями радиатора. На днях стало известно, что при помощи жидкого азота такой процессор может разгоняться до 6,1 ГГц, но большинству потенциальных покупателей интереснее, как модель будет работать в повседневных режимах. Добавим, что испытания проводились на открытом стенде, а потому в закрытом корпусе системного блока процессор может вести себя иначе. Частотный потенциал различается от экземпляра к экземпляру процессора, это тоже необходимо учитывать.

AMD Ryzen 5 5600X отметился в дополнительных тестах с разгоном — снова вне конкуренции

Источник изображения: HWBot, Jumper118

В большинстве тестов, результаты которых сведены в таблице ниже, процессор Ryzen 5 5600X смог работать в шестиядерном режиме на частоте от 4,7 до 4,8 ГГц. Чтобы покорить планку в 4,95 ГГц, пришлось оставить активными только два ядра и два потока. Это было оправдано, поскольку в тестах Geekbench Single Core значение имеет частота небольшого количества ядер.

AMD Ryzen 5 5600X отметился в дополнительных тестах с разгоном — снова вне конкуренции

Источник данных: HWBot, Jumper118

Основная часть указанных результатов уже была рассмотрена нами вчера, но их появление в базе данных HWBot позволяет удобнее ими манипулировать для сравнения с достижениями других процессоров. Как уже отмечалось, своего предшественника в лице Ryzen 5 3600X новый Ryzen 5 5600X обходит на 22–25 %, в зависимости от приложения. Шестиядерный процессор Intel Core i5-10600K новинке AMD тоже заметно уступает, хотя не следует забывать, что тесты Ryzen 5 5600X проводились на повышенных частотах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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