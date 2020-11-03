Linux-неттоп Librem Mini v2 оснащён процессором Intel Comet Lake

Linux-неттоп Librem Mini v2 оснащён процессором Intel Comet Lake

Команда Purism начала приём заказов на настольный компьютер небольшого форм-фактора Librem Mini v2, функционирующий под управлением операционной системы PureOS с ядром Linux. Цена начинается с 699 долларов США.

Устройство заключено в корпус с габаритами 128 x 128 x 38 мм. Задействована аппаратная платформа Intel Comet Lake в лице четырёхъядерного процессора Core i7-10510U с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Возможно использование до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-2400 в виде двух модулей SO-DIMM.

Неттоп может быть оборудован 2,5-дюймовым жёстким диском или твердотельным накопителем с интерфейсом SATA 3.0. Кроме того, возможна установка твердотельного модуля M.2 2280 PCIe NVMe или SATA 3.0.

Linux-неттоп Librem Mini v2 оснащён процессором Intel Comet Lake

Устройство оборудовано сетевым контроллером Gigabit Ethernet. Опционально предлагаются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11n (2,4/5,0 ГГц) и Bluetooth.

Набор разъёмов включает четыре порта USB 3.0 и два порта USB 2.0, симметричный коннектор USB 3.1 Type-C, гнездо для сетевого кабеля, стандартное 3,5-мм аудиогнездо, интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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