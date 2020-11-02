Arctic выпустила систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II с гигантским радиатором по цене 120 евро

Arctic выпустила систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II с гигантским радиатором по цене 120 евро

Компания Arctic представила в семействе систем жидкостного охлаждения Liquid Freezer II самую крупную модификацию: новинка оборудована радиатором типоразмера 420 мм с толщиной 38 мм.

Изделие относится к классу «всё в одном». Массивный радиатор с габаритами 458 ? 138 ? 38 мм обдувается тремя 140-миллиметровыми вентиляторами. Скорость их вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 200 до 1700 оборотов в минуту.

В конструкции вентиляторов применяется гидродинамический подшипник. Формируется поток воздуха объёмом до 124 кубических метров в час. Уровень статического давления достигает 2,4 мм водного столба, а уровень шума не превышает 24,5 дБА.

Arctic выпустила систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II с гигантским радиатором по цене 120 евро

Размеры водоблока составляют 98 ? 78 ? 53 мм. Компоненты соединены друг с другом при помощи патрубков длиной 450 мм. Все элементы системы охлаждения выполнены в классическом чёрном цвете.

Arctic выпустила систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II с гигантским радиатором по цене 120 евро

Решение подходит для использования с процессорами AMD в исполнении AM4 и AM3(+), а также с чипами Intel в исполнении LGA 1200, 115х, 2011-3, 2066.

Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 120 евро. Производитель обеспечивает изделие двухлетней гарантией.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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