MSI готовит видеокарты GeForce RTX 30xx Suprim с мощным охлаждениям и сдержанным дизайном

MSI готовит видеокарты GeForce RTX 30xx Suprim с мощным охлаждениям и сдержанным дизайном

Ранее мы уже слышали, что компания Micro-Star International (MSI) готовит совершенной новый вариант исполнения для графических карт GeForce RTX 30-й серии. Он будет называться Suprim. По данным ресурса VideoCardz, видеокарты в данном исполнении должны были быть представлены ещё в прошлом месяце, однако MSI столкнулась с задержкой анонса.

Между тем стало известно, как будут выглядеть видеокарты MSI в исполнении Suprim. В частности, пользователь Twitter под псевдонимом @harukaze5719 опубликовал фотографию товарной упаковки модели MSI GeForce RTX 3080 Suprim X с изображением её фронтальной стороны.

Как указывает VideoCardz, ссылаясь на свои источники, Suprim-версия будет дороже, чем модели серии Gaming X. Система охлаждения новинки обладает более классическим вешним видом, ставящим её в один ряд, например, с моделями Vision от Gigabyte и серией iGame Ultra от компании Colorful. Всех их объединяет одна общая черта — минималистичный внешний вид без вычурных элементов в дизайне.

MSI готовит видеокарты GeForce RTX 30xx Suprim с мощным охлаждениям и сдержанным дизайном

Colorful iGame Ultra

На изображении видно, что MSI GeForce RTX 3080 Suprim X оснащена массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и RGB-подсветкой. К сожалению, источник фотографии поделился только изображением коробки и не привёл никаких данных о технических характеристиках этой версии видеокарты. Но наверняка её GPU получит заводской разгон, да и память может оказаться быстрее эталонной.

Как указывает VideoCardz, официально видеокарты серии Suprim компания MSI представит уже совсем скоро, а в продажу новинки поступят с 10 ноября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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