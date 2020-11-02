AMD пообещала подробности о «лучах» и аналоге DLSS до выхода Radeon RX 6000 на рынок

AMD пообещала подробности о «лучах» и аналоге DLSS до выхода Radeon RX 6000 на рынок

Соучредитель Alienware и по совместительству главный игровой архитектор AMD Фрэнк Азор (Frank Azor), подтвердил в Твиттере, что AMD предоставит более подробную информацию об аппаратной поддержке трассировки лучей и аналоге DLSS — технологии масштабирования на основе ИИ до выхода Radeon RX 6000 на рынок.

На вопрос о том, когда мы услышим ответы подробности о трассировке лучей и масштабировании господин Азор ответил: «Мы осветим эти моменты в период с настоящего времени и до даты появления видеокарт в продаже. Пожалуйста, наберитесь терпения. Благодарю за поддержку и интерес». Напомним: запуск новых видеокарт AMD намечен на 18 число, так что услышать новую информацию мы должны в ближайшие 2 недели.

Those answers will come between now and our availability dates. Please stay tuned. Thank you for your support and interest.

— Frank Azor (@AzorFrank) October 29, 2020

Архитектура AMD RDNA 2 является ядром игровых консолей следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series S и X (хотя Microsoft уверяет, что все преимущества RDNA 2 могут предложить только её приставки), которые выйдут на рынок в этом месяце. Обе системы имеют поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей, которая также является отличительной особенностью представленных недавно видеокарт Radeon RX 6000 для настольных ПК.

Однако во время анонса AMD не спешила делиться подробностями о реализации долгожданных технологий: трассировки лучей и масштабирования посредством технологий машинного обучения, которые являются ключевыми особенностями серии GeForce RTX. NVIDIA RTX и DLSS требуют поддержки со стороны разработчиков — с момента запуска Turing два года назад количество совместимых игр заметно выросло, но их всё ещё слишком мало.

AMD пообещала подробности о «лучах» и аналоге DLSS до выхода Radeon RX 6000 на рынок

AMD уже пообещала, что её реализация интеллектуального масштабирования будет открытой и кроссплатформенной — то есть она будет совместима с консолями и, соответственно, должна появиться в более широком спектре игр. К сожалению, пока никаких подробностей на этот счёт предоставлено не было, но старший вице-президент подразделения AMD Radeon Скотт Херкельман (Scott Herkelman) сказал, что компания стремится помочь разработчикам с интеграцией таких технологий.

Нам ещё предстоит узнать, сделает ли AMD свой аналог DLSS частью пакета эффектов FidelityFX или будет полагаться на стандарты вроде DirectX Raytracing и DirectML Super Resolution. Кое-что AMD уже рассказала о реализации трассировки лучей в DiRT 5 и Godfall. Также в Сеть просочились замеры производительности AMD Radeon RX 6800 в Tomb Raider с «лучами». А судя по некоторым оценкам, производительность в области трассировки лучей у RDNA 2 может оказаться ниже, чем у Ampere.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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