AMD пообещала подробности о «лучах» и аналоге DLSS до выхода Radeon RX 6000 на рынок

Соучредитель Alienware и по совместительству главный игровой архитектор AMD Фрэнк Азор (Frank Azor), подтвердил в Твиттере, что AMD предоставит более подробную информацию об аппаратной поддержке трассировки лучей и аналоге DLSS — технологии масштабирования на основе ИИ до выхода Radeon RX 6000 на рынок.

На вопрос о том, когда мы услышим ответы подробности о трассировке лучей и масштабировании господин Азор ответил: «Мы осветим эти моменты в период с настоящего времени и до даты появления видеокарт в продаже. Пожалуйста, наберитесь терпения. Благодарю за поддержку и интерес». Напомним: запуск новых видеокарт AMD намечен на 18 число, так что услышать новую информацию мы должны в ближайшие 2 недели.

