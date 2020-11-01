ASUS наделила видеокарты GeForce RTX 3000 водоблоками EKWB

Компания ASUS в ближайшие дни выпустит новые графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 30-й серии: изделия созданы в партнёрстве с EK Water Blocks, известным разработчиком систем жидкостного охлаждения.

Видеокарты получили водоблок EK полного покрытия. Он обеспечивает эффективный отвод тепла от графического процессора, чипов памяти и силовых элементов подсистемы питания.

В общей сложности в продажу поступят три ускорителя: в середине ноября станут доступны модели ASUS EKWB GeForce RTX 3090 и 3080, а к концу месяца появится ASUS EKWB GeForce RTX 3070.

При изготовлении карт применяется автоматизированный процесс производства Auto-Extreme, благодаря чему повышаются надёжность и долговечность. В тыльной части предусмотрена прочная алюминиевая пластина, которая предотвращает изгиб печатной платы.

Водоблок наделён многоцветной подсветкой D-RGB. Поддерживается технология Aura Sync, благодаря которой синхронизировать работу подсветки можно с другими компонентами игровой станции.

Рабочие частоты, к сожалению, не раскрываются. В компьютерном корпусе графические ускорители займут только один слот расширения.



