Слухи: анонс GeForce RTX 3060 Ti может состояться 17 ноября

Слухи: анонс GeForce RTX 3060 Ti может состояться 17 ноября

Ситуация с дефицитом видеокарт GeForce RTX 30-й серии по-прежнему напряжённая, однако, по данным сразу нескольких азиатских СМИ, положение с поставками начнёт улучшаться уже в ноябре. Кроме того, сразу несколько источников сообщили, что младшая модель серии Ampere — GeForce RTX 3060 Ti — будет представлена в следующем месяце.

Как указывает китайский ресурс IT Home, ссылающийся на своё внутренний источник, в текущем квартале NVIDIA увеличит поставки графических чипов GeForce RTX 30-й серии своим партнёрам. Об объёмах поставок ничего не говорится, но они «определённо будут больше, чем в третьем квартале», указывает IT Home. Дефицит по-прежнему останется, поскольку на видеокарты очень высокий спрос, но он будет уже не таким острым.

По данным ресурса MyDrivers, NVIDIA собирается 17 ноября представить младшую модель — GeForce RTX 3060 Ti. Информация совпадает с более ранними слухами о том, что анонс младшей модели Ampere должен состояться в середине следующего месяца, но NVIDIA на тот момент ещё не определилась с окончательной датой. Такую же информацию указывает западный ресурс VideoCardz, ссылающийся на источники среди партнёров NVIDIA. Согласно их данным, видеокарты первой партии якобы уже рассылаются ретейлерам и в скором времени их также получат на обзоры популярные техноблогеры. Те же источники указывают, что модель GeForce RTX 3060 Ti также ожидает дефицит, но не такой, как старшие модели GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Объёмы её поставок будут сопоставимы с объёмами поставок GeForce RTX 3070, однако более подробную информацию источники не приводят.

Видеокарте GeForce RTX 3060 Ti приписывают графический процессор GA104-200 с 4864 ядрами CUDA, что на 1024 ядра CUDA или 8 SM-блоков меньше, чем у GeForce RTX 3070. Младшая модель получит 8 Гбайт видеопамяти GDDR6, работающей на скорости 14 ГГц. Разрядность шины памяти останется 256-битной, что обеспечит её уровень пропускной способности до 448 Гбайт/с. Предположительно, новинка будет стоить дешевле $400.

Слухи: анонс GeForce RTX 3060 Ti может состояться 17 ноября

Ранее младшая модель серии Ampere появилась в базе данных программы GPU-Z, предназначенной для проверки технических характеристик графических ускорителей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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