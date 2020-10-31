Ранние тесты Intel Rocket Lake-S обещают прирост однопоточной производительности более 18 % по сравнению с Comet Lake-S

Вчера компания Intel намекнула, что её новая серия десктопных процессоров Rocket Lake-S сможет обеспечить уверенный прирост показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций) за счёт микроархитектурных усовершенствований. Если последняя находка интернет-детектива Tum_Apisak указывает верную информацию, то в новых процессорах стоит ожидать прирост производительности до 21 %.

В основе процессоров Rocket Lake-S будет лежать новая микроархитектура Cypress Cove. Чипы смогут предложить до 8 вычислительных ядер Sunny Cove, а также до 16 виртуальных потоков. Таким образом максимальное количество ядер у флагманских решений Rocket Lake-S будет меньше, чем у флагманов текущего поколения процессоров Comet Lake-S. Исходя из этого можно предположить, что обнаруженные в базе данных UserBenchmark результаты производительности восьмиядерного процессора Rocket Lake-S, вероятнее всего, сообщают результаты производительности одного из инженерных образцов флагманского решения Intel будущего поколения.

Информация указывает, что конкретный образец работает в диапазоне частот от 3,4 до 4,2 ГГц. Чип тестировался в паре с ещё неанонсированной материнской платой MSI Z590-A PRO-12VO (MS-7D10) на базе будущего чипсета Intel Z590. Наличие префикса 12VO в названии платы может указывать на новый стандарт ATX12VO («12 V Only») от Intel . Он исключает использование 3,3-и 5-вольтовых цепей из БП, оставляя только 12-вольтовые линии. Таким образом вместо привычного 24-контактного разъёма питания материнские платы с новым стандартом используют 10-контактные разъёмы питания ATX. Первое решение с использованием нового стандарта — материнскую плату ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR — мы уже видели в апреле этого года.

В однопоточном тесте инженерный образец Rocket Lake-S проявил себя лучше непосредственных предшественников. Процессор набрал 179 баллов в однопоточном тесте. Для сравнения Intel Core i7-10700K поколения Comet Lake-S с тактовой частотой 5,1 ГГц набрал в том же тесте 148 баллов, что на 21 % меньше, а Core i9-10900K с частотой 5,3 ГГц — 152 балла, что меньше на 18 %. В многопоточном бенчмарке для 8 ядер новинка набрала 1115 баллов, что больше результата Core i7-10700K (1045 баллов), но до 4 % меньше результата десятиядерного Core i9-10900K (1156 баллов).

Источник изображения: Wccftech

Уже сейчас видно, что Rocket Lake-S будут обладать отличной однопоточной производительностью. Intel ранее упоминала, что флагманские решения нового поколения смогут работать на частоте до 5 ГГц. Будущие настольные чипы Intel наверняка смогут составить конкуренцию Zen 3 в играх, но на стороне AMD останется вдвое большее количество ядер. Релиз процессоров Rocket Lake-S от Intel ожидается в первом квартале 2021 года.



