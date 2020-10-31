Неттоп EliteMini BOX X400 оснащён 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 PRO 4750G

Гонконгская компания MINISFORUM готовит к выпуску новый компьютер небольшого форм-фактора — устройство EliteMini BOX X400 на аппаратной платформе AMD.

Новинка заключена в корпус с габаритами 155 ? 152 ? 61 мм. Максимальная конфигурация предусматривает использование процессора Ryzen 7 Pro 4750G, который содержит восемь вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Базовая тактовая частота составляет 3,6 ГГц, максимальная — 4,4 ГГц. Обработкой графики занят встроенный ускоритель Radeon.

Конструкцией предусмотрены два слота для модулей оперативной памяти DDR4-3200 SODIMM, коннекторы М.2 для твердотельных модулей M.2 2280 PCIe 3.0 x4 SSD и M.2 2242 SATA SSD, а также дополнительный разъём М.2 для адаптера беспроводной связи Wi-Fi (установлен контроллер Intel AX200). Есть также место для 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA.

В арсенале новинки — двухпортовый сетевой контроллер Gigabit Ethernet. Присутствуют интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0 для вывода изображения, слот для карты microSD, четыре порта USB 3.0 Type-A, а также стандартные аудиогнёзда.

Продажи неттопа EliteMini BOX X400 начнутся уже в ноябре. Цену разработчик объявит позднее.



