Рекламный ролик AMD поведал о преимуществах RDNA 2 для консолей и ПК

Рекламный ролик AMD поведал о преимуществах RDNA 2 для консолей и ПК

Вчера AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии, и судя по заявлениям компании, можно сказать, что Turing и Ampere, наконец, получили достойных конкурентов. Компания также представила рекламный ролик, посвящённый архитектуре RDNA 2, которая лежит в основе новейших видеокарт и обеих игровых консолей нового поколения.

В этом видео AMD называет RDNA 2 прорывной игровой архитектурой для ПК и консолей, которая позволила сделать скачок в производительности и эффективности. Прежде всего, компания упоминает превосходство 7-нм RDNA 2 по показателю производительности на ватт на 54 % по сравнению с 7-нм RDNA. Последняя, к слову, в своё время тоже принесла аналогичный 50-процентный прирост по отношению к GCN.

Рекламный ролик AMD поведал о преимуществах RDNA 2 для консолей и ПК

Также производитель сообщил, что вычислительные блоки (CU) были переработаны, позволив поднять рабочие частоты на 30 %. Ещё каждый CU теперь получил собственный аппаратный ускоритель трассировки лучей — AMD называет их просто Ray Accelerator (RA). RA позволяет ускорить на порядок просчёт пересечения лучей и обеспечить работу эффектов гибридной визуализации в реальном времени на основе DirectX Raytracing.

Рекламный ролик AMD поведал о преимуществах RDNA 2 для консолей и ПК

Наконец, упомянула AMD и новый высокоскоростной буфер Infinity Cache объёмом 128 Мбайт, который существенно расширяет эффективную пропускную способность памяти новых видеокарт и снижает энергопотребление. По оценкам AMD, связка Infinity Cache с 256-бит шиной и 16 Гбайт GDDR6 памяти обеспечивает эффективную пропускную способность в 1664 Гбайт/с. Для сравнения: без Infinity Cache та же связка обладает пропускной способностью лишь в 512 Гбайт/с, то есть в 3,25 раза меньше.

Рекламный ролик AMD поведал о преимуществах RDNA 2 для консолей и ПК

Кстати, на сегодняшний день самая впечатляющая демонстрация возможностей игр нового поколения исполнялась именно на RDNA 2 (правда, в варианте PlayStation 5). Речь идёт о показанной в марте технодемке Lumen in the Land of Nanite на основе Unreal Engine 5 с технологией «бесконечной» геометрии, полностью динамичным глобальным освещением и так далее:


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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