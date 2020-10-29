В основу игрового монитора MSI Optix MAG274QRF-QD легла матрица на квантовых точках

Компания MSI представила сегодня монитор для киберспортсменов Optix MAG274QRF-QD: новинка располагает фирменной подсветкой Mystic Light, которую можно синхронизировать с другими компонентами игровой станции.

Панель выполнена по технологии квантовых точек Quantum Dot. Размер составляет 27 дюймов по диагонали, разрешение — 2560 ? 1440 пикселей (формат WQHD). Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Для дисплея заявлен 97-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 147-процентный охват цветового пространства sRGB. Устройство обладает частотой обновления 165 Гц и временем отклика в 1 мс.

Яркость составляет 300 кд/м2. Показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 100 000 000:1. Говорится о совместимости с технологией NVIDIA G-Sync, которая помогает устранить эффект разрыва кадра и повысить плавность игрового процесса.

Монитор наделён портом USB Type-C, к которому можно подключить ноутбук. Есть интерфейс DisplayPort 1.4, два разъёма HDMI 2.0b и концентратор USB 2.0. Кроме того, предусмотрено стандартное гнездо для наушников.

Допускается использование панели в альбомной и портретной ориентациях. Можно регулировать высоту экрана, а также углы его наклона и поворота.



