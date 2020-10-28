Сделка с Xilinx позволит AMD стать четвёртым по величине выручки разработчиком чипов

В собственной презентации, посвящённой сделке с Xilinx, компания AMD назвала условную величину совокупной выручки объединённой компания по состоянию на конец сентября — $11,6 млрд. Эксперты TrendForce тоже дали свою оценку сделке. По их мнению, AMD станет четвёртым по величине выручки разработчиком интегральных микросхем.

По мнению авторов исследования, в показателях 2019 года AMD и Xilinx в совокупности выручили $9,965 млрд. Учитывая склонность к AMD к увеличению ежегодной выручки в среднем на 20 %, легко предположить, что вскоре после объединения с Xilinx она сможет обойти MediaTek по объёму выручки, заняв четвёртое место в рейтинге крупнейших разработчиков интегральных микросхем. Уступать она будет только Broadcom, Qualcomm и NVIDIA. В рейтинг не включены компании, которые сами выпускают свою продукцию — например, Samsung Electronics или Intel .

Как отмечают эксперты TrendForce, компания Xilinx на протяжении последних трёх кварталов испытывала трудности с увеличением выручки из-за осложнений во взаимоотношениях Китая и США . Нельзя исключать, что в последующие полтора года, пока сделка с AMD будет проходить согласования, ситуация на внешнеторговой арене только ухудшится. В этом случае руководству AMD придётся проявить дипломатические таланты, чтобы убедить власти КНР и США в благоприятном влиянии сделки на внутренний рынок той и другой страны.

Помимо расширения рынков сбыта, которое принесёт объединение с Xilinx, компания AMD может получить больший удельный вес в переговорах с TSMC, которая выпускает для неё основную часть продукции.



