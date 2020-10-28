AMD убеждена, что сможет справляться с растущим спросом на свою продукцию

В течение этого года AMD не раз признавала, что ситуация с квотами на производство 7-нм продукции на конвейере TSMC далека от идеала, но прилагаются все усилия, чтобы избежать дефицита. Второе полугодие не только расширило ассортимент новинок AMD, но и продемонстрировало рост спроса, но компания убеждена, что основные проблемы со стороны поставщиков уже позади.

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Об этом генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) заявила на квартальной отчётной конференции вчера вечером. По её словам, компания столкнулась с высоким спросом на свою продукцию, который в некоторых случаях превзошёл ожидания. Как предполагает глава AMD, спрос на продукцию компании растёт быстрее рынка, это является показателем успеха, с одной стороны, но при этом требует тщательно планировать поставки.

В конце этого года дебютируют процессоры Ryzen нового поколения и новые игровые видеокарты семейства Radeon RX 6000, ближе к началу следующего будут развёрнуты массовые поставки серверных процессоров EPYC семейства Milan. Наконец, первый год жизненного цикла новых игровых консолей будет характеризоваться повышенным спросом, и это всё накладывает на AMD определённые обязательства по чёткому планированию поставок компонентов совместно с непосредственным производителем, коим является TSMC.

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При этом глава AMD ни на минуту не сомневается, что в следующем году компания продолжит укреплять свои рыночные позиции — по крайней мере, в сегменте клиентских и серверных процессоров. Во второй половине текущего года ситуацию с доступностью компонентов удалось улучшить, но при этом вырос и спрос, как пояснила Лиза Су. В целом, даже в следующем году на некоторых направлениях спрос будет превышать предложение, но AMD проводит тщательную работу по планированию поставок, стремясь минимизировать дефицит.



