Графический процессор видеокарты GeForce RTX 3070 засветился на фотографии

Графический процессор видеокарты GeForce RTX 3070 засветился на фотографии

В распоряжении ресурса VideoCardz оказалась фотография графического процессора GA104-300, на базе которого построена видеокарта GeForce RTX 3070.

Конкретная модификация графического процессора оснащена 5888 ядрами CUDA, 184 тензорными ядрами и 46 RT-ядрами. В составе GA104 используется 17,4 миллиарда транзисторов. Для сравнения, старший чип GA102, который служит основной для моделей GeForce RTX 3090 и RTX 3080, имеет на борту 28,3 млрд транзисторов. Площадь кристалла GA104-300 также меньше, чем площадь GA102: 392 мм2 против 628 мм2 у GA102. Графический чип производится компанией Samsung с использованием 8-нм техпроцесса.

Около месяца назад стало известно, что графический процессор GA104 также будет использоваться в мобильной графике GeForce RTX 30-й серии. Его мы видели в компании с 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 в составе мобильного версии GeForce RTX 3070.

Напомним, что продажи видеокарты GeForce RTX 3070 начнутся 29 октября. Однако первые полноценные обзоры на графический ускоритель в эталонном исполнении Founders Edition появятся уже сегодня, 27 октября. Тогда мы и узнаем, какая на самом деле производительность данного решения компании NVIDIA.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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