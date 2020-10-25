Маловато будет: графика Intel Iris Xe Max едва превзошла NVIDIA GeForce MX330 в последнем тесте

Дискретный мобильный графический процессор Iris Xe Max (DG1), который уже поставляется OEM-производителям, был протестирован в Geekbench 5. Согласно этим предварительным результатам теста (опубликованным информатором @Tum_Apisak), производительность графического процессора находится где-то на уровне AMD Radeon RX 550.

Маловато будет: графика Intel Iris Xe Max едва превзошла NVIDIA GeForce MX330 в последнем тесте

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Intel уже довольно долго находится вне рынка дискретной графики, и Iris Xe Max знаменует возвращение компании в этот сектор после более чем 20-летнего перерыва. Графический процессор оснащён 96 вычислительными модулями (EU), которые включают 768 шейдерных ядер. Исходная тестовая платформа Iris Xe Max имела графический процессор с 3 Гбайт памяти GDDR6. Кстати, тот же графический процессор засветился в новом ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14 с 4 Гбайт памяти LPDDR4X. Видимо, Iris Xe Max может работать как с GDDR6, так и с LPDDR4X.

Обе версии Iris Xe Max показывают максимальную частоту графического процессора в 1,5 ГГц. Базовая и Boost-частота пока неизвестны. В предыдущем случае Iris Xe Max работал с тактовой частотой до 1,55 ГГц, но это могло быть просто результатом ручного разгона. Geekbench 5 — это не универсальный тест для графики, но пока это всё, что доступно. В любом случае, к результатам Iris Xe Max следует подходить с оговорками до полноценного выхода на рынок: конечный продукт может работать лучше или хуже.

Intel при выпуске Iris Xe Max не стремилась конкурировать в области максимальной производительности. Поэтому в целом неудивительно, что ускоритель Iris Xe Max получил 11 885 балов в Geekbench 5 OpenCL и всего на 6,5 % превосходит NVIDIA GeForce MX330 2 Гбайт GDDR5 с его 11 162 баллами. При этом GeForce MX350 2 Гбайт GDDR5 показывает производительность на 16,4 % выше, чем Intel Xe Max — 13 832 баллов. AMD Radeon RX 550X двухлетней давности превзошёл Iris Xe Max на 6 %, набрав 12 598 очков.

Intel создаёт мобильную экосистему со своими чипами Tiger Lake, и именно в этом заключается реальная ценность Iris Xe Max. В одиночку Iris Xe Max, вероятно, не обойдёт соперников. Однако при работе в связке со встроенной графикой Tiger Lake превосходство может оказаться уже куда более ощутимым. Дебют ноутбука Acer Swift 3X, оснащённого процессорами Tiger Lake 11-го поколения и графикой Iris Xe Max, запланирован на декабрь. Таким образом, совсем скоро мы увидим, на что в самом деле способна Iris Xe Max.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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