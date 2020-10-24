Объёмы поставок мобильных компонентов Intel увеличились на четверть

На квартальном отчётном мероприятии глава Intel уже заявил, что компания в отчётном периоде отгрузила рекордное количество мобильных процессоров, и могла бы отгрузить ещё больше, если бы не упиралась в производственные возможности. Подробный отчёт по форме 10-Q позволил уточнить, что количество мобильных компонентов, поставленных в третьем квартале, за год выросло на 25 %.

Объёмы поставок мобильных компонентов Intel увеличились на четверть

Источник изображения: Intel

В показателях выручки этот прирост отозвался увеличением на $1,36 млрд, а вот средняя цена реализации мобильных компонентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 7 %, лишив компанию $478 млн потенциальной выручки. Спрос сместился в сторону более доступных процессоров для ноутбуков, поскольку в период пандемии высока популярность мобильных ПК начального уровня.

Объёмы поставок мобильных компонентов Intel увеличились на четверть

Источник изображения: Intel

В настольном сегменте дела у Intel обстоят не так плохо, как может показаться. Да, количество компонентов для настольных систем, отгруженных в минувшем квартале, оказалось на 18 % меньше результата аналогичного периода прошлого года, но средняя цена реализации осталась на прежнем уровне. Это значит, что в ассортименте настольных компонентов Intel выросла доля более дорогих моделей. Само по себе сокращение объёмов продаж настольных компонентов уменьшило выручку Intel на $485 млн. Категория сопутствующих товаров сократила выручку ещё на $259 млн, в итоге положительное влияние на выручку от роста спроса на ноутбуки позволило перевесить негативные эффекты с приростом на $138 млн.

Если рассматривать девять месяцев этого года и прошлого, то снижение объёмов поставок настольных компонентов на 12 % привело к снижению выручки на $1,09 млрд, зато средняя цена их реализации увеличилась на 2 %, подняв выручку на $160 млн. Это лишь поддерживает тезис об увеличении доли более дорогих настольных компонентов в структуре поставок продукции Intel по сравнению с прошлым годом.

Объёмы поставок мобильных компонентов Intel увеличились на четверть

Источник изображения: Intel

Всего с начала года количество поставляемых мобильных компонентов Intel увеличилось на 19 %, в показателях выручки прирост составил $2,872 млрд. Средняя цена снизилась на 2 %, влияние этого фактора на выручку оценивается в $352 млн. В мобильном сегменте в третьем квартале выручка выросла на $882 млн, за первые девять месяцев года — на $2,52 млрд. Генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) на вчерашней конференции признался, что дальнейший рост объёмов поставок процессоров для ноутбуков пока ограничен производственными возможностями компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дискретная графика Intel неожиданно дебютировала в ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14Дискретная графика Intel неожиданно дебютировала в ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14
Acer представила компактную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик HaloAcer представила компактную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик Halo
LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000
Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнутьПротестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть
Acer представила свой первый хромбук на процессоре Qualcomm Snapdragon 7cAcer представила свой первый хромбук на процессоре Qualcomm Snapdragon 7c
Блок рекламы


Похожие новости
Живее всех живых: 14-нм техпроцесс продолжит доминировать в чипах Intel в следующем годуЖивее всех живых: 14-нм техпроцесс продолжит доминировать в чипах Intel в следующем году
Дискретная графика Intel неожиданно дебютировала в ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14Дискретная графика Intel неожиданно дебютировала в ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14
Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S впервые показался на фотографииIntel Core 12-го поколения Alder Lake-S впервые показался на фотографии
Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 летIntel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет
Intel обновит платформу LGA 1200 новыми чипсетами в марте. Они понадобятся для процессоров Rocket LakeIntel обновит платформу LGA 1200 новыми чипсетами в марте. Они понадобятся для процессоров Rocket Lake
Компактный HP Chromebox G3 предложит Intel Comet Lake U, твердотельный накопитель NVMe и до 16 Гбайт ОЗУКомпактный HP Chromebox G3 предложит Intel Comet Lake U, твердотельный накопитель NVMe и до 16 Гбайт ОЗУ
Процессоры Intel Tiger Lake обеспечат хромбукам скачок производительности до 2,5 разПроцессоры Intel Tiger Lake обеспечат хромбукам скачок производительности до 2,5 раз
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX оказался в 2,3 раза производительнее ближайшего конкурента Intel в тесте PassMarkAMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX оказался в 2,3 раза производительнее ближайшего конкурента Intel в тесте PassMark
MSI представила один из самых тонких и лёгких игровых ноутбуков — Stealth 15M на базе Intel Tiger LakeMSI представила один из самых тонких и лёгких игровых ноутбуков — Stealth 15M на базе Intel Tiger Lake
Ультрабуки ASUS ZenBook 13 и 14 получили процессоры Intel Tiger Lake, а их вес начинается от 1,07 кгУльтрабуки ASUS ZenBook 13 и 14 получили процессоры Intel Tiger Lake, а их вес начинается от 1,07 кг
Последние новости
Подгружаем последние новости