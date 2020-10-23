Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть

Американская компания Puget Systems, специализирующаяся на сборке кастомных персональных компьютеров, опубликовала интересный обзор флагманской модели видеокарты GeForce RTX 3090. Cпециалисты использовали сразу четыре графических ускорителя Gigabyte GeForce RTX 3090 TURBO, оснащённые системой охлаждения с вентилятором тангенциального типа.

Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть

Источник изображений: Puget Systems

Видеокарта GeForce RTX 3090 (и вообще все модели серии GeForce RTX 30xx) не поддерживают режим мульти-GPU-конфигурации, которая выходит за рамки использования более двух видеокарт одновременно. Однако это правило не распространяется на программы и приложения, которые не полагаются на технологию SLI. К последним относятся, например, различные профессиональные приложения, включая Octane, V-Ray и RedShift. Они могут использовать все доступные в системе видеоресурсы. Как уже отмечалось выше, в тестах приняли участие сразу четыре видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3090 TURBO. На данный момент, это единственная версия данной модели графического ускорителя, которая оснащается «турбиной», что полезно при плотном размещении ускорителей.

Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть

Обзор Puget Systems интересен сразу по нескольким причинам. Во-первых, в настоящий момент практически ни у кого нет возможности приобрести сразу четыре видеокарты поколения Ampere. Причём проблема заключается не только в ценнике $1500 за штуку, но и в катастрофическом дефиците всех видеокарт GeForce RTX 30-й серии. Во-вторых, мало у кого имеются необходимые ресурсы для проведения подобных тестов, учитывая «прожорливость» конфигурации из четырёх видеокарт. Следует добавить, что компания Puget Systems также известна своим синтетическим тестом PugetBench, разработанным для проверки производительности GPU в различных творческих приложениях пакета Adobe Creative Cloud.

Для проведения испытания Puget Systems использовала рабочую станцию на базе Intel Xeon W2255 (10 ядер/20 потоков, частота 3,7–4,7 ГГц) и материнской платы ASUS WS C422 SAGE, оснащённой 128 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200. Питание на систему подавалось с помощью двух блоков питания EVGA мощностью 1600 Вт каждый.

Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть

Основной упор делался на задачах, связанных рендерингом. Применялись такие бенчмарки, как OTOY OctaneBench, V-Ray Next, RedShift и DaVinci Resolve, запущенный через PugetBench.

Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть

Тесты показали, что использование конфигурации из четырёх GeForce RTX 3090 в OctaneBench и V-Ray Next даёт ощутимое преимущество по сравнению с конфигурацией с тремя видеокартами. Но в то же время в DaVinci четыре ускорителя практически не дают ощутимого преимущества в производительности относительно трёх видеокарт.

Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть

Также использование большего количества видеокарт GeForce RTX 3090 принесло ощутимые преимущества в тесте RedShift.

Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть

Система на базе десятиядерного процессора Xeon и четырёх GeForce RTX 3090 в пике потребляла более 1,7 кВт энергии. Эффективность энергопотребления возросла при использовании двух блоков питания. Тогда значение энергопотребления снизилось до 1670 Вт.

Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть

Учитывая особенность системы охлаждения видеокарт, а также специфику тестов, система из четырёх видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3090 TURBO в момент испытаний выла как турбина самолёта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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