Google научила смарт-дисплеи Nest Hub «ощущать» присутствие владельца

Компания Google начала тестировать новую функцию для умных домашних дисплеев Nest Hub, которая позволит избавиться от приветственной команды «Привет Google », которая активирует их. Разработка получила название «Голубая сталь» (Blue Steel), и она позволит устройствам понимать, когда пользователь рядом, пишет Android Central.

9to5Google

Новую опцию заметили в одном из видеороликов пользователя YouTube Яна Боромеужа (Jan Boromeusz). Графа с названием Blue Steel присутствовала в настройках Nest Hub Max. Предположительно, у него установлена прошивка, предназначенная для тестирования в Google .

Благодаря новой опции, устройство сможет «ощущать» присутствие владельца и автоматически активироваться. Предположительно, Nest Hub будет использовать ультразвуковое сканирование для того, чтобы определить есть ли пользователи в комнате. ArsTechnica считает, что устройство также может использовать распознавание по лицу для определения личности говорящего.

Планируется ли выпуск технологии в публичное пользование, пока неясно. Возможно, что её активация вызовет вопросы о конфиденциальности данных. Дело в том, что сейчас голосовые помощники начинают реагировать на речь только после активации специальным словом, а в случае сканирования есть вероятность реакции устройства на остальные разговоры.



