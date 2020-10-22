Acer представила компактную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик Halo

Компания Acer презентовала немало любопытных новинок, среди которых оказались миниатюрная рабочая станция Chromebox CXI4 и смарт-динамик Halo с поддержкой голосового помощника Google Assistant.

Устройство Chromebox CXI4 ориентировано на учащихся школ, малый бизнес, а также подходит для семейного использования. Компактная рабочая станция сэкономит место, но при этом предоставит всё необходимое для того, чтобы в полной мере использовать возможности экосистемы Chrome .

Аппаратной основой новинки является процессор Intel Core i7 десятого поколения. В наличии достаточное количество интерфейсов для подключения нескольких мониторов и периферийных устройств. Новинка готова предложить пользователям до пяти портов USB 3.2 Gen 2, один порт USB 3.2 Type-C, а также пару HDMI. Интернет-подключение обеспечивает встроенный адаптер Wi-Fi 6 802.11ax, а также разъём Ethernet для проводного соединения.

В продаже также появится версия Chromebox Enterprise CXI4, которая ориентирована на корпоративный сегмент и отличается от базовой модели тем, что имеет набор разблокированных функций Chrome OS, направленных на обеспечение безопасности данных бизнес-клиентов.

Сэкономить ещё больше места можно, присоединив Chromebox CXI4 к задней части монитора с помощью крепления VESA или же использовать отдельно, закрепив где-либо с помощью замка Kensington.

Ещё одной новинкой стал смарт-динамик Halo, который имеет стильный внешний облик и может вписаться в современный интерьер. Устройство выполнено в компактном корпусе, благодаря чему не возникнет трудностей с его размещением в доме.

Основание колонки дополнено встроенной RGB-подсветкой. Поддерживается синхронизация с ритмом проигрываемой музыки, а также автоматическое изменение цветовой схемы в зависимости от времени суток.

Разработчики наделили устройство поддержкой голосового помощника Google Assistant и DTS Sound. По данным производителя, Halo обеспечивает насыщенное звучание высокого качества, распространяя звук на 360°. На корпусе нашлось место для небольшого светодиодного дисплея, который может использоваться для отображения времени, прогноза погоды или какой-то иной информации.

В конструкции используются два всенаправленных микрофона, позволяющих Halo отличать фоновый шум от голосовых команд. Для отключения микрофона на корпусе предусмотрена физическая кнопка.

Acer Chromebox CXI4 появится на рынке в первом квартале 2021 года. Базовая версия устройства будет стоить €569, тогда как за вариант для бизнес-сегмента придётся заплатить €639. Что касается смарт-динамика Halo, то он выйдет на рынок в декабре 2020 года по цене в €119.



