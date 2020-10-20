Блогер протестировал прозрачный телевизор Xiaomi: очень дорого, плохо видно, а ещё и битые пиксели

Компания Xiaomi минувшим летом представила свой первый прозрачный телевизор — Mi TV Lux OLED Transparent Edition, цена которого составила впечатляющие $7200. Новинка продаётся сейчас только в Китае, но это не помешало известному блогеру Лайнусу Себастьяну с канала Linus Tech Tips обзавестись данной диковинкой, и конечно же обозреть её.

Для начала вкратце напомним, что TV Lux OLED Transparent Edition оснащён 55-дюймовым прозрачным OLED-экраном толщиной 5,7 мм производства компании LG. Панель обладает частотой обновления 120 Гц, имеет глубину цвета 10 бит, охват 93 % цветового пространства DCI-P3, время отклика 1 мс и статическую контрастность в 150 000:1. Телевизор имеет функцию Always On Display, благодаря которой необходимая информация может отображаться на экране даже когда устройство выключено.

Внешне выглядит телевизор Xiaomi экстраординарно — прозрачные дисплеи хоть и нельзя назвать новинкой, но в «дикой природе» встречаются крайне редко. На самом деле панель не совсем прозрачная, а скорее тонированная с коричневым оттенком. Его создают крошечные светодиоды и токопроводящие дорожки, ведущие к ним. Их можно заметить, если рассматривать панель с минимального расстояния.

Но то, что внешне выглядит очень любопытным, не всегда бывает практичным. И как раз практичность прозрачных экранов для домашнего использования вызывала серьёзные вопросы ещё на стадии первых прототипов подобных дисплеев. На это обращает внимание и Лайнус: в тёмных сценах или участках изображения вы видите то, что расположено позади экрана. То есть для полноценного использования этого премиального и инновационного телевизора требуется дополнительный чёрный фон или шторка. Но тогда какой смысл в том, что он прозрачный? Вопрос, похоже, риторический.

Наличие чёрного фона сзади телевизора обеспечивает намного более контрастное изображение

Также блогер отметил, что из-за того, что пиксели сделаны максимально маленькими, чтобы панель была прозрачной, на экране довольно хорошо просматривается пиксельная сетка. Опять же не самая приятная особенность. Ну и ещё одним огромным минусом является то, что телевизор, доставшийся Лайнусу, имел сразу три битых пикселя. Не совсем то, чего ожидаешь за более чем $7000.

Кроме того, блогер так и не смог запустить телевизор в режиме с частотой 120 Гц. Но в данном случае мы можем лишь посоветовать внимательнее читать инструкцию, так как данный режим работает только при активации функции MEMC, которую Лайнус как раз отключил. Ещё из плюсов отметим то, что телевизор поддерживает английский язык, правда, по умолчанию он работает на китайском.



