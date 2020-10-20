LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000

LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000

Компания LG Electronics (LG) сегодня, 20 октября 2020 года, открыла новую главу в эволюции смарт-телевизоров: на коммерческий рынок вышла первая в мире скручивающаяся ТВ-панель — устройство под названием Signature OLED R.

В основу телевизора положена матрица на органических светодиодах. Благодаря своей гибкости дисплей может скручиваться в рулон и полностью прятаться внутри базы, выполненной в виде прямоугольного параллелепипеда.

Экран имеет размер 65 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей, что соответствует формату 4К. Инновационное устройство обладает высокой частотой обновления — 120 Гц.

LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит 000

Предусмотрены три режима использования Signature OLED R — Full View, Line View и Zero View. В первом случае пользователи получают полноценный телевизор для просмотра видеоматериалов. В состоянии Line View экран выдвигается на небольшую высоту, демонстрируя полезную информацию. Наконец, в режиме Zero View новинку можно применять в качестве звуковой панели мощностью 100 Вт.

LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит 000

Телевизор позволяет общаться с интеллектуальным голосовым ассистентом. Есть контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит 000

Что касается цены, то стоит Signature OLED R очень дорого — 87 000 долларов США, или приблизительно 6,8 миллиона рублей по нынешнему курсу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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