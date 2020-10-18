Дискретная графика Intel неожиданно дебютировала в ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14

Компания ASUS анонсировала новый портативный компьютер VivoBook Flip 14: модель с обозначением TP470EZ, как сообщают сетевые источники, стала первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake и дискретным графическим ускорителем Intel . Более этого, это первое появление дискретной графики Intel в потребительском компьютере.

Устройство комплектуется процессором Core одиннадцатого поколения: покупатели смогут выбирать между модификациями с чипом Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7. Объём оперативной памяти LPDDR4X-4266 в обоих случаях достигает 16 Гбайт.

Характеристики дискретной видеокарты не уточняются, но известно, что объём видеопамяти составляет 4 Гбайт. Согласно прежним слухам, мобильная дискретная графика Intel начального уровня предоставит 96 исполнительных блоков, и сможет работать совместно с графикой Intel Xe, интегрированной в состав процессоров Tiger Lake.

В ноутбуке применён 14-дюймовый дисплей NanoEdge формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Крышку можно вращать на 360 градусов, трансформируя лэптоп в планшет. Взаимодействовать с панелью можно при помощи пальцев и специального пера. Экран занимает 82 % площади крышки.

За хранение данных отвечает твердотельный накопитель PCIe SSD вместимостью до 1 Тбайт. Может быть также установлен модуль Intel Optane на 32 Гбайт. Плюс к этому есть слот для карты microSD.

В арсенале ноутбука — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, клавиатура с подсветкой (опционально), интерфейсы Thunderbolt 4 (USB Type-C), USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 2.0 и HDMI. Габариты составляют 324 ? 220 ? 18,7 мм, вес — 1,5 кг.

На портативный компьютер установлена операционная система Windows 10. Информации об ориентировочной цене пока нет.



