Видеокарты, которых не ждали: китайцы выпустят дискретные адаптеры на GPU Imagination

В нише дискретных графических адаптеров явно растёт напряжённость. К традиционным видеокартам на GPU NVIDIA и AMD вскоре добавятся решения на GPU Intel и китайских компаний Jingjia и Zhaoxin (наследие VIA S3 Graphics), а ещё Apple что-то готовит. Оказалось, что это не всё! Грядут также дискретные адаптеры на GPU компании Imagination, которые вскоре начнёт массово выпускать китайская компания Innosilicon — специалист в области решений для майнеров.

На днях мы сообщали, что Imagination Technologies представила новую серию производительных графических ядер — серию B. Ядра BXT из этой серии — это ядра с «невероятно высокой производительностью для реальных приложений, масштабируемые от носимой электроники до центров обработки данных». Флагманский графический процессор серии B представляет собой четырехъядерный компонент, обеспечивающий производительность 6 терафлопс, 192 гигапикселя в секунду и 24 TOPS для искусственного интеллекта, что обеспечивает самую высокую в отрасли производительность на мм2.

На основе ядер Imagination BXT компания Innosilicon вскоре выпустит дискретные графические PCIe-адаптеры для запуска игр в облаках с поддержкой 5G. Это будут масштабируемые решения на базе многоядерных SoC или сборок из чиплетов с поддержкой памяти GDDR6. Видеокарты обеспечат разрешение в играх 4K и 8K. По сравнению с современными GPU, графические ядра Imagination обеспечивают на 70 % большую плотность вычислительной мощности на мм2.

Но самое интересное, что Innosilicon планирует также выпустить на GPU Imagination дискретную видеокарту или видеокарты для ПК. Вот уж чего не ждали, хотя и ARM, и Imagination давно грозились привести к чему-то такому. Будет очень любопытно на это взглянуть.

Кстати, пока британские парламентарии в комиссиях треплют нервы руководству британского офиса Imagination, китайцы свободно налаживают контакты с разработчиком и успешно лицензируют его новейшие ядра. Кроме того, Innosilicon — это гигант на рынке заказных БИС для добычи криптовалюты. Ему вполне по силам заказать массовое производство интересного кремния.



