Новые водоблоки EK Vector рассчитаны на видеокарты EVGA XC3 GeForce RTX 30-й серии

Словенская компания EK Water Blocks, известный разработчик систем жидкостного охлаждения, представила водоблоки EK-Quantum Vector XC3 RTX 3080/3090 D-RGB. Эти решения спроектированы специально для мощных видеокарт EVGA XC3 RTX 3080 и RTX 3090.

Новинки относятся к изделиям полного покрытия. Отвод тепла осуществляется не только от графического процессора, но и от других элементов ускорителя, в частности, от силовых элементов подсистемы питания и чипов памяти.

Приставка D-RGB в названии водоблоков символизирует наличие многоцветной адресуемой подсветки. Её работу можно синхронизировать с другими компонентами игровой станции через материнскую плату с поддержкой технологии ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

Говорится об архитектуре Open Split-Flow: особый дизайн обеспечивает высокую эффективность охлаждения даже при относительно небольшой скорости потока жидкости. Благодаря этому становится возможным применение не слишком мощных помп или помп, работающих с малой скоростью.

Цена новинок составляет около 160 евро. Водоблоки совместимы со следующими графическими ускорителями:

EVGA GeForce RTX 3080 XC3 BLACK GAMING (10G-P5-3881-KR);

EVGA GeForce RTX 3080 XC3 GAMING (10G-P5-3883-KR);

EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Ultra Gaming (10G-P5-3885-KR);

EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Hybrid;

EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Hydro Copper;

EVGA GeForce RTX 3090 XC3 Hybrid;

EVGA GeForce RTX 3090 XC3 Hydro Copper.



