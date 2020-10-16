AMD рекомендует память DDR4-4000 для процессоров Ryzen 5000-й серии

Благодаря турецкому ресурсу Technopat стало известно, что AMD рекомендует использовать вместе с новыми процессорами Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3 оперативную память стандарта DDR4 с более высокой рабочей частотой, чем с чипами прежних серий. В Сети оказался опубликован слайд из презентации компании, предназначенной для прессы. В нём указывается специфика работы тактовых генераторов новых процессоров.

Источник изображений: Technopat

Слайд сообщает о трёх тактовых частотах (помимо основной частоты вычислительных ядер), которые поддерживают десктопные процессоры AMD Ryzen 5000-й серии:

Infinity Fabric Clock (FCLK): определяет насколько быстро ядра CPU могут обмениваться данными между чиплетами процессора и контроллерами SOC (PCIe, SATA, USB);

Memory Controller Clock (UCLK): отвечает за то, насколько быстро контроллер памяти может передавать команды из оперативной памяти;

Memory Clock (MCLK): отвечает за частоту оперативной памяти.

На слайде указывается, что все три тактовых генератора установлены в соотношении 1:1:1 и настроены с учётом частоты оперативной памяти, которыми оснащена система. Например, если память соответствует стандарту DDR4-3600, то частоты FCLK, UCLK и MCLK будут установлены на отметке 1800 МГц.

AMD указывает, что взаимодействие памяти с процессором — это самый главный аспект для пользователей, которые хотят разогнать и оптимизировать систему. Вследствие этого AMD рекомендует в качестве самого оптимального варианта для настольных процессоров Ryzen 5000-й серии поколения Zen 3 выбор в пользу памяти DDR4 с эффективной частотой 4000 МГц, как в своё время она рекомендовала DDR4-3800 для десктопных Ryzen 3000-й серии на базе Zen 2. Пользователи, которые будут использовать комплекты DDR4-4000, могут рассчитывать на очень высокую производительность системы, а также высокий потенциал дополнительного разгона при использовании чипов Zen 3.

Напомним, что в продажу процессоры Ryzen поколения Zen 3 (кодовое имя Vermeer) будут выпущены 5 ноября. Стартовый набор чипов будет включать четыре модели: 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, восьмиядерный Ryzen 7 5800X и шестиядерный Ryzen 5 5600X.



