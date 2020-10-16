Fujifilm представила недорогую беззеркалку X-S10 с продвинутой стабилизацией

Fujifilm представила новейшую беззеркальную камеру с матрицей формата APS-C — X-S10. Она объединяет возможности модели X-T4 в области фотографий в меньшем, более доступном корпусе с почти такой же продвинутой стабилизацией на основе сдвига матрицы.

Fujifilm X-S10 оснащён датчиком X-Trans с разрешением 26,1 Мп и процессором X-Processor 4, позаимствованными у X-T4. А вот система стабилизации совершенно новая — она была переработана для более компактного формата X-S10 и на 30 % меньше, чем блок IBIS у X-T4. По словам производителя, стабилизация способна компенсировать дрожания до 6 ступеней (протию 6,5 у X-T4), причём такой показатель достигается в связке с большинством объективов Fujifilm, не имеющих собственной оптической стабилизации.

X-S10 предлагает поворотный 3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1,04 млн точек и встроенный электронный видоискатель, разрешение которого составляет 2,36 млн точек (против 3,69 млн точек у X-T4). Камера предлагает один слот для карт SD UHS-I, а батарея рассчитана на 325 снимков на одной зарядке.

Для видеографов X-S10 может предложить запись в разрешение 4K с частотой до 30 кадров/с, а также вход для внешнего микрофона и подключение наушников через адаптер. Поддерживается запись Flat F-Log, но, в отличие от X-T4, видеоматериал может быть записан в камеру только в 8-битном режиме 4:2:0, хотя несжатый вывод можно осуществлять в 10-битном режиме 4:2:2.

Fujifilm X-S10 выйдет на рынок в ноябре по цене $1000 за «тушку», $1400 за комплект с объективом XF 18–55 мм f/2,8–4 или $1500 за комплект с объективом XF 16–80 мм f/4 R OIS WR.



